찜치닭 치킨대학교, 어린이날 맞이 ‘함께 재능나눔 콘서트’ 개최

[헤럴드 경제]친숙한 닭요리를 새로운 방식으로 구성하여 맛과 재미를 동시에 선사함으로써 KBS 생생정보통, MBC오늘저녁, 중국 이디엔즈쉰 등 국내외에 이색 맛집으로 소개된 신개념 닭요리 전문브랜드 ‘찜치닭 치킨대학교’는 지난 5일, 어린이날을 맞아 ‘함께 재능나눔 콘서트’를 진행했다.



외식기업 (주)엠브로컴퍼니가 주관하고 찜치닭 치킨대학교 구월로데오점, 옥련점 등 11개 지점이 후원한 이날 행사는 용산구 청파동에 위치한 치킨대학교 1호점인 숙대본점에서 진행됐으며 ‘보컬리스트 박찬영’과 ‘기타리스트 왕우람’이 3부에 걸쳐 공연을 펼쳤다.



컬쳐-푸드 융합프로젝트를 통칭하는 CCP(Change Chicken Project)로부터 시작된 ‘함께 재능나눔 콘서트’는 실력 있는 아티스트를 소개하고 홍보하는 ‘아트스페이스’, 보린원과 양로원 등 배려가 필요한 개인이나 단체를 후원하는 ‘함께 재능나눔’, 신진 아티스트들의 재능과 역량발휘를 위한 ‘창작지원금 전달식’과 더불어 다양한 방식으로 외식과 문화적 가치를 융합해 나가고, 아울러 한층 성숙된 외식문화 ‘클라임 푸드’의 가치를 알리는 데 의의를 두고 있다.



‘함께 재능나눔 콘서트’는 외식공간을 활용하여 신진 뮤지션의 재능과 역량 발휘를 위한 장을 마련하고 매장을 방문한 고객과 연결하는, 단발성이 아닌 장기적인 지원활동으로 행사 이후에도 웹, SNS 등 다양한 채널을 통하여 뮤지션들의 활동을 소개하고 홍보하는 예술지원사업의 일환이다.



이번 행사를 주관한 (주)엠브로컴퍼니 임형재 대표는 “우수한 뮤지션들이 가지고 있는 재능과 열정을 응원하며 가치 있는 외식문화를 이끌어내고자 시행하는 이번 행사에 많은 분들이 동참해주셔서 감사하다.”고 말했다. 이어 “이번 행사에서 발생한 수익금은 보육원과 양로원 등 배려가 필요한 곳에 사용될 예정이며, 창업자들의 생활 터전인 매장이란 공간 안에서 뛰어난 뮤지션들과 다양한 형태의 소통을 이어가 긍정적인 시너지 효과를 기대한다.”고 전했다.



이번 공연을 펼쳤던 박찬영 보컬은 “다양한 사람들과 즐거움을 공유하고 소통할 수 있었던 뜻 깊은 시간이었으며 공연 수익금을 도움과 배려가 필요한 곳에 사용할 수 있어서 기쁘게 생각한다.”고 전했다.



감미롭지만 힘 있는 감성을 표현하는 박찬영 보컬은 디지털 싱글앨범 'you know I know' 발매 이후 ‘KBS 불후의 명곡’, ‘KBS 유희열의 스케치북’ 등에서 작곡 분야에 참여하였으며 가수 허각의 가이드 보컬을 맡은 바 있다.



