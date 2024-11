10년간의 영향력: 산이 재단의 변함없는 자선 활동 사명

상하이 2024년 11월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024년은 산이 재단(SANY Foundation)이 설립된 지 11년이 되는 해다. 재단의 첫 번째 프로젝트인 '드림 풀필먼트(Dream Fulfillment)'는 과학 자선 활동을 촉진하기 위한 산이의 사명을 시작했다. 수년에 걸쳐 그 범위는 공익 옹호, 기술 구조 및 농촌 활성화로 확대됐다.

공익 옹호 : 산이 재단은 자선 활동에 집단으로 참여할 수 있도록 산이 그룹 직원과 일반 대중을 연결하는 것을 목표로 한다.

산이 재단은 자선 활동에 집단으로 참여할 수 있도록 산이 그룹 직원과 일반 대중을 연결하는 것을 목표로 한다. 기술 구조 : 중공업 기계 분야의 선두 주자인 산이는 전 세계에 중대한 자연재해가 발생했을 때 구조 작업을 제공함으로써 필수적 역할을 수행한다.

중공업 기계 분야의 선두 주자인 산이는 전 세계에 중대한 자연재해가 발생했을 때 구조 작업을 제공함으로써 필수적 역할을 수행한다. 농촌 활성화 : 공동 번영과 장기적인 국가 빈곤 퇴치 프로젝트에 대한 요구에 부응한다.

공동 번영과 장기적인 국가 빈곤 퇴치 프로젝트에 대한 요구에 부응한다. 팅커링 (Tinkering) 교육: 전국의 학교 및 지역사회 단체와 협력하여 종합적인 기술 시스템을 개발했다. 지금까지 24개 성(省)에서 4만 명 이상의 아이들이 참여했다.



The SANY Foundation's Enduring Mission in Philanthropy

헝양의 판시 초등학교는 팅커링 교육 프로젝트 현장 중 하나다. 지난 10월, 산이 그룹, 산이 재단, 니폰 페인트 차이나(Nippon Paint China)는 판시 초등학교에서 농촌 교육을 지원하고 학제 간 혁신을 촉진하여 농촌 아동의 문해 교육을 지속적으로 향상시키는 것을 목표로 자선 행사를 공동 주최했다.

산이 재단은 2022년 '디깅 팅커링 교육(Digging Tinkering Education)' 프로젝트를 시작하여 소외된 지역에 포용적이고 수준 높은 기술 엔지니어링 과정을 제공했다. 이 이니셔티브는 학생들이 복잡한 과학적 탐구와 엔지니어링 작업에 참여하도록 장려하여 농촌 어린이들의 창의성, 진취성, 과학적 소양을 육성한다.

이번 여름, 팅커링 교육은 니폰 차이나의 '컬러, 웨이 오브 러브(Color, Way of Love)'와 협업하여 '미래의 꿈 Dreams of the Future)'을 주제로 한 벽화 예술로 반시 초등학교의 학습 환경을 변화시켰다. 이 파트너십은 활기차고 상상력으로 가득한 분위기를 조성하여 학생들의 창의성을 자극했다.

이날은 또한 반시 초등학교 학생들이 창의적인 사고력을 키우고 호기심의 씨앗을 심는 동시에 몰입도 높은 학습 경험을 할 수 있는 진로 탐색 그림 그리기 수업과 같은 흥미로운 활동도 진행됐다. 산이 팀은 원격 조종 굴삭기를 기증하고 어린이들을 도전 과제에 참여시켜 도전 정신을 자극하고 엔지니어링 기계에 대한 깊은 관심을 불러일으켰다. 국가의 농촌 교육을 지원하고 활기차고 창의적인 다음 세대를 육성하기 위해서는 사회의 공동 노력이 필요하다.

산이 재단의 션단시(Shen Danxi) 사무총장은 "지난 10년 동안 산이 재단은 교육, 취약 계층, 정신 건강, 신에너지, 사회 혁신 등 다양한 분야에 걸쳐 20만 위안에서 1천만 위안에 이르는 개별 투자를 통해 수많은 자선 단체에 재정적으로 지원했다"며 "우리는 모든 온정의 행동이 영향을 극대화할 수 있도록 베풂의 정신을 구현하여 더 나은 사회를 건설하기 위해 최선을 다하고 있다"고 말했다.

산이 그룹이 설립한 산이 재단은 과학 자선 활동을 촉진하고, 자선 가치의 실현을 지원하며, 세상에 진정한 변화를 창출하는 데 전념하는 독립 기금 모금 재단이다. 이 목표를 달성하기 위해 산이는 농촌 교육을 위한 협업 모델을 지속적으로 탐색하고 다양한 부문 간 협력 기회를 창출하여 농촌 교육 발전을 위한 새로운 아이디어를 제공하고 더 큰 가치를 창출한다.