올해 쇼상 시상식 13일 홍콩서 개최…4명 수상 영예

-- 쇼상은 천문학, 생명과학, 의학과 수학 세 개 분야에서 뛰어난 업적을 남긴 학자에게 매년 수상하는 국제적으로 인정받는 상

홍콩 2024년 11월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 국제적 권위의 학술상인 쇼상(Shaw Prize)의 2024 수상자 시상식이 13일 홍콩 컨벤션 및 전시 센터에서 열렸다. 다양한 분야에서 활약하고 있는 약 600명의 내빈이 참석한 가운데 열린 이번 시상식에서는 4명이 쇼상 수상의 영예를 안았다.



(From left to right) Professor Scott D Emr, Professor Stuart Orkin, Dr Swee Lay Thein, the Hon John KC Lee (Chief Executive of the HKSAR), Dr Raymond Chan (Chair of The Shaw Prize Foundation), Professor Shrinivas R Kulkarni and Professor Peter Sarnak, at the 2024 Shaw Prize Award Presentation Ceremony.