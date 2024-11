Xinhua Silk Road: 바이롄그룹 개최 CIIE 부대 행사

-- 새로운 소비문화 발전에 영감 불어넣어

베이징 2024년 11월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제7회 중국 국제수입박람회(China International Import Expo•CIIE)의 중요한 부대 행사 일환으로 11월 8일 중국 상하이 동부에서 상하이무역그룹(Shanghai Trading Group) 대형소매구매자연합(Large Retail Purchaser Alliance)의 조달 조인식이 주제 포럼과 함께 열렸다.



Photo shows the Signing Ceremony of Procurement of Large Retail Purchaser Alliance of Shanghai Trading Group held in east China's Shanghai, Nov. 8, 2024.