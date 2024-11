CAS와 딜로이트 차이나, 시장 인사이트와 혁신에 대한 과학적 전문성을 통해 고객들을 지원하기 위한 전략적 협력을 발표

베이징과 콜럼버스, 오하이오, 2024년 11월 12일 /PRNewswire/ -- 미국 화학 학회 산하의 과학 지식 관리 전문 부문 CAS와 전 세계 최고의 전문 서비스 조직 딜로이트 차이나(Deloitte China)가 과학적 혁신에서부터 시장 전략에 이르는 엔드투엔드 컨설팅 서비스 제공에 초점을 맞춘 전략적 협력 관계를 구축했다.

CAS and Deloitte China announce a strategic collaboration to empower clients with market insights and scientific innovation expertise