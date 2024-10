톈차오 & 크리시 천 연구소, 장기 AI 메모리 OMNE 프레임워크로 GAIA 리더보드 1위 차지

캘리포니아주, 레드우드 시티, 2024년 10월 30일 /PRNewswire/ – 뇌와 기억에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 톈차오 & 크리시 천 연구소(Tianqiao & Chrissy Chen Institute, TCCI)의 내부 AI 팀이 인공지능 분야에서 중요한 성과를 이루었다. 그들은 메타 AI, 허깅페이스(Hugging Face), 허깅페이스의 AutoGPT와 공동 출시한 자체 개발 OMNE 다중 에이전트 프레임워크(OMNE Multiagent Framework)로 GAIA(General AI Assistants) 벤치마크 리더보드(https://huggingface.co/spaces/gaia-benchmark/leaderboard)에서 1위를 차지했다. OMNE는 마이크로소프트 리서치(Microsoft Research)를 포함한 세계 유수의 기관들의 프레임워크를 앞섰다. TCCI의 수년간의 뇌 연구를 바탕으로, 이 시스템은 에이전트에게 장기 기억(Long-Term Memory, LTM) 능력을 부여함으로써 프레임워크가 더 깊이 천천히 사고할 수 있도록 하고, 복잡한 문제 해결 과정에서 대형 언어 모델(Large Language Models, LLMs)의 의사 결정 능력을 향상시킨다.

The Tianqiao & Chrissy Chen Institute was created in 2016 by Tianqiao Chen and Chrissy Luo with a US $1 billion commitment to help advance brain science. The organization’s vision is to improve the human experience by understanding how our brains perceive, learn, and interact with the world. The Institute has a strong focus on artificial intelligence due to its ability to accelerate the pace of scientific research. Read about our AI Prize www.ChenInstitute.org/prize.