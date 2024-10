45 명의 CEO, 6 명의 장관과 한 명의 국가 수반이 아프리카에 대한 투자와 금융 분야의 여성 인력에 관한 퓨처 인베스트먼트 이니셔티브 인스티튜트의 프리 서밋 무대에 올라

리야드, 사우디아라비아, 2024년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 퓨처 인베스트먼트 이니셔티브 인스티튜트(Future Investment Initiative Institute) 연례 회의가 오늘 리야드에서 시작되어 금융, 에너지, 기술, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 전 세계 지도자, CEO, 임원들이 한자리에 모인다. 올해의 초점에는 아프리카의 미래에 대한 투자와 전 세계 경제 성장을 견인하는 여성 리더십에 관한 두 차례의 프리 서밋이 포함되어 중요한 주제들을 부각한다.

45 CEOs, 6 ministers and One Head of State Take the Stage at Future Investment Initiative Institute Pre Summits on Investing in Africa, and Women in Finance