OPEC 기금, 2024 세계은행 회의에서 상당한 규모의 자금 조달 약정을 통해 전 세계 파트너십 촉진

하이라이트:

비엔나, 2024년 10월 29일 /PRNewswire/ -- OPEC 국제개발기금(OPEC 기금)은 파트너 국가들과 총 5억 달러에 가까운 대출 계약들을 체결하는 강력한 신규 자금 조달 약정을 통해 2024 세계은행-IMF 연차 회의 참가를 마무리했다. 이 계약들은 기후 회복력, 에너지 전환, 지속 가능한 농업 및 사회경제적 역량 강화 등 전 세계 개발 목표를 진전시키려는 OPEC 기금의 의지를 강조한다.

OPEC Fund President Alkhalifa led the OPEC Fund delegation attending high - level meetings with Key stakeholders in Washington