메이유메, 코스모팩 아시아 2024 참가

홍콩 2024년 10월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 수상 경력에 빛나는 B2B 뷰티 제조 전문 기업 메이유메(Meiyume)가 아시아 월드 엑스포(AWE)에서 개최되는 2024 코스모팩 아시아(Cosmopack Asia 2024)에 참가한다. '뷰티 혁신의 새로운 지평을 열다(Elevate: Reaching New Heights in Beauty Innovation)'라는 슬로건 아래 메이유메는 뷰티 산업의 미래를 이끌 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 선보인다. 방문객들은 메이유메 전문가들이 진행하는 몰입형 체험을 통해 패키징, 포뮬레이션, 지속 가능성, 뷰티 인텔리전스 분야를 경험할 수 있다.



메이유메와 함께 혁신을 통한 한 단계 도약

패키징과 포뮬레이션 분야 선두 주자인 메이유메는 지역 시장을 위한 지속 가능하고 스마트한 패키징과 고성능 포뮬레이션으로 다시 한번 주목받고 있다. 이번 행사에서는 지속 가능성과 스타일을 동시에 만족시키는 새로운 패키징 컬렉션을 선보이며, 아시아ž태평양과 영국의 트렌디한 스킨케어, 색조 화장품, 헤어 케어 제품 등 다양한 ODM 포뮬레이션 혁신 제품을 공개한다. 특히 겔랑, 펜디, 디올, 아보스킨, SK-II 등 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 상징적인 뷰티 비전을 현실로 구현하는 메이유메의 창의성을 보여준다.

지속 가능한 미래로 나아가기

지속 가능성은 메이유메 경영의 중심이다. 코스모팩에서는 친환경 포장재와 친환경 생산 시스템을 통해 메이유메가 추구하는 지속 가능한 미래를 확인할 수 있다. 11월 12일 개최되는 '라벨 너머 지속 가능한 아름다움을 찾는 소비자(Look Beyond the Label: Consumer Expectations for Sustainable Beauty)' 코스모톡스 패널 등을 통해 메이유메는 지속 가능성, 기술, 데이터가 뷰티 산업에 변화를 가져오는 방법에 대한 통찰을 공유하며 최신 친환경 성과를 강조한다.

AI와 데이터로 진화: 메이유메 뷰티 인텔리전스 플랫폼

메이유메 뷰티 인텔리전스 플랫폼(BIP)은 데이터와 인공지능(AI)을 활용해 브랜드에 글로벌 뷰티 트렌드에 대한 실시간 정보를 제공한다. 고급 머신러닝 알고리즘을 통해 BIP는 소비자의 기대에 부응하는 제품 혁신을 보장한다. 참석자들은 메이유메가 2차 패키징 디자인에 AI를 도입해 기술과 전문성을 결합, 독특하고 시장성 있는 제품을 개발하는 과정을 살펴볼 수 있다.

메이유메와 함께 성장하기

컨셉트 기획부터 판매까지 메이유메는 협업을 통해 브랜드의 비전을 현실로 만든다. 코스모팩 아시아에서 메이유메 부스를 방문하면 AI 기반의 심층 분석, 지속 가능한 솔루션, 글로벌 뷰티 산업을 선도할 혁신적인 아이디어를 살펴볼 수 있다.

메이유메 소개

뷰티 산업의 변화에 발맞춰 LF 뷰티(LF Beauty)는 2018년 메이유메라는 새로운 브랜드로 재탄생했다. 메이유메는 패키징, 포뮬레이션, 완제품 생산, OEM/ODM, 디지털 혁신 등 뷰티 브랜드에 필요한 모든 것을 제공하는 글로벌 업체다. '지속 가능한 아름다움, 스마트한 당신에게(Sustainably beautiful, smartly yours)'라는 슬로건 아래 메이유메는 협력과 혁신, 지속 가능성을 최우선 가치로 삼아 모든 규모의 브랜드와 함께 성장하며, 각 브랜드의 비전을 현실로 만들고 있다.

AWE 6홀 E-12a 부스에서 메이유메를 만나보세요.

https://meiyume.com/ 2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

