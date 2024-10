제4회 "중국어 교량" 외국 초등학생을 위한 중국어 대회 결승전이 톈진에서 개최

TIANJIN, China, 2024년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 10월 26일, 제4회 "중국어 교량" 외국 초등학생을 위한 중국어 대회 결승전이 톈진 텔레비전 방송국의 미디어 극장에서 열렸습니다. 이번 행사에는 톈진시 정부와 교육부 산하 언어 교육 협력 센터의 지도자들이 참석했습니다.

Contestants of the 4th “Chinese Bridge” Chinese Show for Foreign Primary School Students Finals pose for photos

활기찬 음악 속에서 시작된 "중국어 교량" 축하 행사는 세계 각국의 참가자들이 중국에서 쌓은 우정과 기쁨을 강조했습니다. 또한, 참가자들이 베이징과 톈진에서 진행된 학습 여행 중 참여한 문화 활동을 되돌아보며, 그들이 경험한 대회와 개인 성장을 보여주었습니다.

결승전은 "마법의 슈퍼마켓 도전," "변화의 빛과 그림자 도전," "달님과의 대화"라는 세 가지 라운드로 구성되었습니다. 참가자들은 중국 문화에 대한 이해뿐만 아니라 중국어 표현 능력, 응용 기술, 요약 능력을 선보였습니다. 무대는 사랑받는 장난감, 그네, 흔들 목마로 꾸며져, 참가자들이 편안하고 즐거운 분위기 속에서 공연할 수 있도록 하였습니다.

"마법의 슈퍼마켓 도전"에서는 무대가 슈퍼마켓으로 변해, 참가자들이 특정 요구사항에 따라 물건을 선택하고 즉흥적으로 소개하는 과제를 수행했습니다. "변화의 빛과 그림자 도전"에서는 참가자들이 중국 고전 만화의 장면을 목소리로 연기했으며, 세 명씩 한 그룹이 되어 다양한 장면에서 한 캐릭터의 목소리를 번갈아가며 표현했습니다. "달님과의 대화"에서는 참가자들이 중국 학교에서 경험한 스포츠, 음악, 수공예, 과학, 낭송 수업의 다섯 가지 특별 과정을 통해 얻은 통찰을 나눌 수 있었습니다.

치열한 경쟁 끝에 영국의 솔로 유니아크(Solo Uniacke)가 세계 챔피언이자 유럽 챔피언을 차지했습니다. 말레이시아의 유 셴 제니스 첸(Yu Xuan Jannice Tsen)이 아시아 챔피언을, 카메룬의 나오미 타마니 응옹강 판도(Naomie Tamany Ngongang Fando)가 아프리카 챔피언을, 미국의 샘 폴 파인(Sam Paul Fine)이 아메리카 챔피언을, 뉴질랜드의 무노티다이셰 사루와카(Munotidaishe Saruwaka)가 오세아니아 챔피언을 차지했습니다.

2주간의 상호 작용을 통해 전 세계 초등학생들은 "중국어 교량" 대회를 통해 깊은 우정을 쌓았습니다. 행사 종료 시 참가자들은 "중국어 교량" 주제곡을 함께 부르며 결승전을 기쁨 속에 마무리했습니다.

연락처: Zheng Xu

전화: 0086-13902066502

이메일: 503656583@qq.com

Photo - https://mma.prnasia.com/media2/2541820/chinese_bridge_show_pic_1.jpg?p=medium600

Photo - https://mma.prnasia.com/media2/2541821/chinese_bridge_show_pic_2.jpg?p=medium600

Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2541819/Tianjin_Jinyun_New_Media_Group_Logo.jpg?p=medium600

Solo Uniacke from the UK wins the global champion of the 4th “Chinese Bridge” Chinese Show for Foreign Primary School Students