스트레이 키즈, 美에서 4번째로 음반 많이 팔았다…K-팝 최다 판매량

스트레이 키즈 [JYP엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 올 한 해 미국에서 가장 많은 앨범을 팔아치운 K-팝 그룹으로 이름을 올렸다. 전 세계 아티스트 중엔 네 번째로 많은 판매량을 기록했다.

6일 JYP엔터테인먼트에 따르면 스트레이 키즈가 지난 7월 19일 발매한 미니 앨범 ‘에이트(ATE)’는 2024년 미국에서 최다 판매량을 기록한 K-팝 음반(현지시간 9월 30일까지의 집계 기준)에 이름을 올렸다.

전 세계에서 가장 많은 앨범 판매고를 올린 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 ‘더 토처드 포에츠 디파트먼트(The Tortured Poets Department)’와 2~3위에 오른 트래비스 스콧(Travis Scott)의 ‘데이즈 비포 로데오(Days Before Rodeo)’, 빌리 아일리시(Billie Eilish)의 ‘히트 미 하드 앤드 소프트(HIT ME HARD AND SOFT)‘ 이어 네 번째다.

스트레이 키즈의 이 앨범은 8월 3일 자(이하 현지시간) 미국 빌보드 메인 차트 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다. 무려 다섯 앨범 연속 1위라는 진기록을 달성했다. 뿐만 아니라 미국을 비롯해 프랑스음반협회(SNEP) 앨범 차트, 벨기에 울트라톱 앨범 톱 200 차트 등 글로벌 차트 정상을 석권했고, 최근에는 빌보드와 국제음반산업협회(IFPI)의 그리스 앨범 차트에 1위로 진입한 이래 7주 연속 정상을 차지했다.

현재 월드투어 ‘도미네이트’를 열고 있는 스트레이 키즈는 이날 개최되는 ‘아메리칸 뮤직 어워즈 50주년 스페셜’(AMERICAN MUSIC AWARDS 50TH ANNIVERSARY SPECIAL)에 참석, 무대를 꾸민다. 이어 오는 19일엔 호주 멜버른으로 날아가 마블 스타디움, 26일 시드니, 11월 2일 대만 가오슝, 11월 14일과 16일~17일 일본 도쿄, 23일 필리핀 마닐라, 29일~30일 마카오, 12월 5일과 7일~8일 일본 오사카, 14일 태국 방콕, 21일 인도네시아 자카르타, 2025년 1월 18일~19일 홍콩을 찾는다. 향후 라틴 아메리카, 북미, 유럽 개최 지역을 추가로 발표하고 투어 규모를 확장할 예정이다.

