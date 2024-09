중국-아세안 협력으로 더욱 발전된 엑스포

베이징 2024년 9월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국일보 보도자료:

광시좡족자치구 난닝에서 개최되는 제21회 중국-아세안 엑스포(China-ASEAN Expo)는 중국과 아세안 국가 간 공감대를 확대하고, 상호 호혜적인 협력 관계를 심화시켜 양측의 협력을 새로운 차원으로 끌어올리는 것을 목표로 한다.



The opening ceremony of the 21st China-ASEAN Expo and the China-ASEAN Business and Investment Summit. [Photo by Huang Ke]