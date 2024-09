다이아몬드가 비처럼 내린다: 다르 글로벌과 무아와드 하이 주얼리 하우스, 8억 8천만 사우디 리얄 규모의 획기적인 주거 프로젝트 발표

런던, 2024년 9월 25일 /PRNewswire/ -- 런던증권거래소에 상장된 국제 부동산 회사 다르 글로벌(Dar Global) (LSE: DAR)은 명품 보석상 무아와드(Mouawad)와 획기적인 파트너십을 맺고 리야드 북쪽 2030세계박람회장 인근에서 8억 8천만 사우디 리얄(1억 8천만 파운드) 규모의 독특한 주택 프로젝트를 시작했다. 이 주목할 만한 협업은 다르 글로벌의 사우디 시장 데뷔를 의미하며 동사 해외 확장 전략의 중요한 성과로 기록된다. 또한 무아와드는 이 프로젝트를 통해 고급 주택 분야로 진출함으로써 세련된 장인 정신의 리더로서의 명성을 활용하여 새로운 개척지로 사업을 확장할 계획이다.

LET IT RAIN DIAMONDS: DAR GLOBAL AND MOUAWAD HIGH JEWELLERY HOUSE UNVEIL SAR 880 MILLION LANDMARK RESIDENTIAL PROJECT