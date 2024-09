하이센스, 150인치 레이저 TV 양산 계획 공식 발표

칭다오, 중국 2024년 9월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '2024 레이저 디스플레이 기술 및 산업 개발 콘퍼런스(Laser Display Technology and Industry Development Conference)'가 9월 19일 중국 칭다오에서 '미래의 빛(Light of The Future)'이라는 주제로 개최됐다. 이번 콘퍼런스에서는 레이저 디스플레이 기술의 새로운 성과를 다수 전시한 가운데 시나리오, 제품, 기술, 산업 등 다양한 차원에서 향후 10년간 레이저 기술로 디스플레이 세계를 재구성하고 레이저 디스플레이의 혁신적 발전을 주도할 새로운 아이디어를 모색하는 시간을 가졌다.



2024 Laser Display Technology and Industry Development Conference was titled ‘Light of The Future’

글로벌 가전 및 소비자 가전 분야를 선도하는 브랜드인 하이센스(Hisense)는 이번 콘퍼런스에서 150인치 하이센스 레이저(Laser) TV 양산 계획을 공식 발표했다. 최근 몇 년 동안 100인치 TV 수요 급증을 이끄는 데 가장 중요한 역할을 한 게 바로 레이저 TV다. 데니스 리 하이센스 비주얼 테크놀로지 사장에 따르면 지난 수년간 레이저 TV는 롤러블 및 리프팅 스크린과 같은 다양한 혁신적인 디자인을 통해 가정 내 대형 스크린의 인기를 촉진해 왔다. 하이센스는 향후 스크린 기술의 발전을 위해 업계 파트너와 긴밀히 협력해 소비자의 시청 경험을 더욱 확대해 나갈 계획이다.



Dennys Li, President of Hisense Visual Technology, delivered a keynote speech at the conference

하이센스 '미래의 빛'을 선도하다

레이저 디스플레이의 무한한 혁신적 생명력은 업계 모두가 힘을 합쳐 디스플레이 기술을 재구성하는 과정에서 실현됐다. 레이저 디스플레이는 전통적인 디스플레이가 쓰였던 다양한 분야 외에도 홈 엔터테인먼트, 자동차 생활, 예술적 창작 등 모든 분야를 한 단계 더 발전시키는 데 중요한 역할을 하고 있다.

하이센스 레이저 디스플레이의 풍부한 장면 적응성은 더욱 세분화된 분야까지 침투하면서 다양한 전문가의 요구를 충족시킬 것으로 기대된다. 특히 보다 전문적인 게임, 새로운 빛과 그림자를 이용한 예술 작품 창작, 향상된 문화 관광 분야 외에도 전문 영화 제작 분야까지 레이저 디스플레이의 활용 범위가 넓어질 전망이다.

하이센스 레이저 TV는 초대형 스크린이 가진 장점을 계속 발휘하여 공간, 색상, 비용의 한계를 뛰어넘고 있다. 레이저 프로젝터가 있는 곳 어디서나 영화관이 생긴다. 휴대성에 중점을 둔 스마트 프로젝터로 누구나 쉽게 영화를 즐길 수 있다. 레이저 TV 호스트의 부피를 아이패드와 비슷한 크기로 획기적으로 줄일 수 있을 뿐 아니라 가정용 가구와 통합하여 완전히 보이지 않게 만들 수도 있다. 이 외에도 레이저 디스플레이는 앞으로 더 많은 인공지능(AI)과의 상호 작용을 제공하고, 더 많은 에너지를 절감하며 점점 더 친환경적 제품으로 변신할 것이다. 미래의 레이저 TV와 레이저 프로젝터는 AI로 인해 현대 가족 구성원 모두를 돕는 지능형 생활 집사 역할을 할 것이다.

새로운 트렌드로 떠오르는 젊고 큰 화면

젊고 분위기가 넘치는 대형 스크린과 시나리오 기반 활용성은 레이저 TV를 구매하는 소비자들에게 가장 인기 있는 최신 기능이다. 모든 생활 시나리오에서 레이저 디스플레이의 커버리지가 가속하면서 홈 영화와 스포츠 장면을 몰입감을 느끼며 시청하는 일이 보편화되고 있다. 레이저 제품의 구매 결정에 영향을 미치는 요인도 다양한 시나리오의 확장과 발전에 따라 변화하고 있다.

최근 몇 년 동안 뛰어난 성능으로 제품의 시장 인지도가 크게 올라간 하이센스의 레이저 디스플레이는 업계 내 다양한 매체로부터 호평을 받고 있다. 이런 가운데 하이센스 레이저 TV의 글로벌 출하량 기준 시장 점유율은 58.4%로 세계 1위 자리를 굳건히 지키고 있다. 올해 초 미국에서 열린 소비자가전전시회(CES)에서는 하이센스의 차량용 프로젝션 시스템이 'CES 2024 혁신상(CES 2024 Innovation Award)'을 수상했다. 또한 최근 독일에서 열린 유럽 최대 가전•IT 전시회인 IFA에서는 하이센스가 처음으로 선보인 레이저 TV 100인치 대형 스크린 라인업이 '대형 스크린 디스플레이 기술 부문 금상(Gold Award for Large Screen Display Technology)'을 수상하는 영예를 누렸다.

대형 화면이 점차 새로운 주류가 되는 추세에 따라 150인치 하이센스 레이저 TV는 대형 레이저 TV에 대한 소비자의 욕구를 더욱 만족시켜줄 것으로 기대된다. 하이센스는 '사용자 중심 기술'과 '궁극의 품질'에 매진하면서 항상 소비자를 중심에 두고 전 세계 더 많은 사용자와의 연결을 강화하며 기대를 뛰어넘는 완벽한 시나리오 홈 리빙 경험을 제공하기 위해 노력할 것이다.

