서울 홍대와 이태원 지역 인도에 나타난 기이한 노란색 방패

서울, 2024년 9월 21일 /PRNewswire/ -- 9월 20일 금요일, 서울의 활기찬 지역인 홍대와 이태원의 행인들이 어디선가에서 나타난 기이한 거리 예술품을 목도했다. 거리에 갑자기 신비한 문양의 방패가 나타났다. 이 예상치 못한 설치물로 인해 호기심이 불러 일으켜 졌으며, 현지인과 방문객들은 이 방패 뒤에 숨겨진 의미에 대해 추측했다.



도쿄의 번화가 시부야에도 이미 같은 신비한 방패가 등장한 적이 있다. 다음에는 어디에 나타날 것인가?

이 거리 예술품의 추가적인 이미지들은 이 링크를 통해 다운로드할 수 있다. 이미지 링크

이 암호 같은 설치물의 목적을 밝히는 전체 세부 정보는 2024년 9월 25일 수요일 귀하의 뉴스데스크에 공유된다.

