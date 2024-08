렉스레지스닷에이아이, AI를 통해 인도의 법률 조사연구 분야를 혁신하며 전 세계로 사업 확장

렉스레지스닷에이아이는 법조계의 효율성과 정확성에 대한 벤치마크를 새롭게 수립

뭄바이, 인도, 2024년 8월 22일 /PRNewswire/ -- 렉스레지스닷에이아이(LexLegis.ai)는 인도 법률 시스템의 복잡한 요구를 충족하기 위해 설계된 최첨단 AI 기반 플랫폼을 활용하여 법률 지형에 혁명을 일으키고 있다. 렉스레지스닷에이아이는 많은 시간과 노력이 필요한 법률 조사연구를 단 몇 초 만에 해결함으로써 법률 산업의 효율성과 정확성에 대한 벤치마크를 새롭게 수립한다. 동사는 천만 개 이상의 인도 법률 문서에서 추출되어 데이터로서의 가치가 있는 200억 개 이상의 토큰으로 구성된 방대한 사내 코퍼스를 활용하여 법률 쿼리에 대해 가장 빠르고 정확하게 간결하고 유의미한 답변을 제공한다. 이 저장고는 동사 설립자들이 지난 25년 동안 내부적으로 만들었다.

본 플랫폼은 전통적인 법률 조사연구 도구를 넘어 참조 출처, 설명 가능한 인공지능(XAI) 및 환각 감지 솔루션과 같은 기능을 제공함으로써 법률 전문가들이 신뢰할 수 있는 동반자가 된다. 하비닷에이아이(Harvey.ai)와 같은 플랫폼들이 특히 서구 법률 시스템에서 세계적인 관심을 얻었지만 렉스레지스닷에이아이의 강점은 인도 법률에 대한 해박한 전문성에 있으며 이를 다른 것들과 구별 짓는 수준 높은 관련성과 정확성을 제공한다.

렉스레지스닷에이아이는 인도에서 거둔 성공을 바탕으로 현재 미국과 다른 영연방 국가들에 진출할 계획을 통해 빠른 글로벌 확장을 준비하고 있다. 이러한 전략적 움직임의 목표는 다양한 관할권에서 직면한 법률 문제를 해결하고 렉스레지스닷에이아이의 혁신 역량을 더 많은 오디언스에게 제공하는 것이다. 동 플랫폼이 이들 새로운 시장에 진출할 준비를 하는 가운데 전 세계의 세무 및 법무 법인들이 신뢰하는 관리 시스템으로 진화하고 있다. 2024년과 2025년에 출시 예정인 이러한 개발 시스템들은 법률 영역에서 렉스레지스닷에이아이의 효용을 더욱 제고할 것이다.

보안성 높고 편향되지 않으며 설명 가능한 인공지능을 갖춘 렉스레지스닷에이아이는 단순한 제품이 아니며 속도, 정확성, 그리고 정의가 달성되어야 할 현실 세계인 법조계의 새로운 시대의 시작이다. 렉스레지스닷에이아이는 사업을 전 세계로 확장하는 가운데 법률 조사연구를 혁신하고 새로운 산업 표준을 수립하면서 모든 곳의 법조인들에게 필수적인 도구가 될 준비가 되어 있다.

렉스레지스닷에이아이

렉스레지스닷에이아이는 법률과 세무 서류 관리 및 AI 전문가이며 인도 정부 프로젝트로서 전 세계 최대의 항소 서류 저장고인 전국 사법 참조 시스템(NIRS) 중앙 데이터 처리 센터를 이끌었던 사아카르 야다브(Saakar Yadav), 반더빌트 대학을 졸업했으며 전 세계 금융 기관들을 위해 AI 기반 애플리케이션을 개발한 십 년 경험의 머신 러닝 전문가 비시루트 스크리바스타바(Vishrut Schrivastava), 타타 스틸에 오랜 동안 재직하면서 세무, 투자자 관계 및 전략 기획 부서를 이끌었던 35년 경력의 프라빈 수드(Praven Sood)가 설립했다.

From Left to right: CTO Vishrut Srivastava, Founder and Director Saakar Yadav, and COO Pravin Sood