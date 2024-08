한국 틱톡 올해의 여름 노래 1위는 ‘티라미수 케익’

틱톡 댄스 챌린지로 재해석되며 틱톡 콘텐츠 100만개 생성

글로벌 1위는 플로이메노르와 크리스 엠제이의 ‘가타 온리’

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)이 올해 여름 틱톡에서 생성된 콘텐츠에서 가장 많이 사용된 음원 데이터를 기반으로 글로벌 및 국가별 ‘올해의 여름 노래(Songs of the Summer)’ 리스트를 발표했다.

틱톡에서는 해시태그 #SongOfTheSummer(여름의 노래)로 제작된 콘텐츠가 50만건이 넘으면서 챌린지, 댄스 커버, 립싱크 등 다양한 방식으로 음악을 즐기는 창의적인 콘텐츠들이 쏟아졌다. 글로벌 1위를 차지한 '가타 온리(Gata Only)' 역시 여름 패션과 휴가 사진을 자랑하는 등 다양한 콘텐츠를 만들어내며 올해 전 세계에서 가장 큰 인기를 끈 라틴 음악으로 등극했다.

칠레 출신 아티스트인 플로이메노르(FloyyMenor)와 크리스 엠제이(Cris Mj)가 함께한 이 곡은 특유의 중독적인 멜로디로 160만 개 이상의 영상이 제작될 정도로 폭발적인 인기를 얻었다.

올해 한국 틱톡 여름 노래 1위는 인디밴드 위아더나잇의 ‘티라미수 케익’이 차지했다. 2015년 발매된 이 곡은 틱톡 커뮤니티의 적극적인 참여를 통해 댄스 챌린지로 재창조되었고, ‘티라미수 케익’의 발음과 MBTI 성격 유형에 착안해 ‘T라 미숙해’로 재해석되는 등 100만 개 이상의 영상을 생성하며 올 여름을 강타한 밈(meme)이 되었다.

이외에도 최신 케이팝 음원들이 리스트에 올라 틱톡이 새로운 음악 트렌드를 만들어내는 주요 무대임을 입증했다. 아이브(IVE)의 '해야', 아일릿(ILLIT)의 '마그네틱(Magnetic)' 투어스(TWS)의 '내가 S면 넌 나의 N이 되어줘'가 각각 4위, 6위, 10위에 올랐다. 특히 ‘해야’와 ‘내가 S면 넌 나의 N이 되어줘’는 원곡보다 속도를 빠르게 조정한 ‘스페드 업(Sped Up)’ 버전이 리스트에 진입하며, 단순한 감상을 넘어 다양한 방식으로 음악을 즐기며 트렌드가 확산되는 틱톡 커뮤니티의 특성이 나타났다.

또한, 발매한지 10년이 훌쩍 넘은 노래들이 재발견되어 눈길을 끈다. 2004년 발매된 프리스타일의 'Y (Please Tell Me Why)'는 7위에 오르며 Y2K 트렌드의 강세가 돋보였다. 한국 록의 아이콘 YB의 ‘사랑했나봐’(8위)와 걸스데이의 ‘반짝반짝’(9위)은 역시 각각 2005년, 2011년에 발매된 노래지만 틱톡의 챌린지 문화를 만나 재해석되었다. ‘사랑했나봐’는 서정적인 음악에 빠른 춤을 춰 모순적인 웃음을 자아내는 챌린지로 탄생했고, ‘반짝반짝’은 기존 안무보다 쉬운 버전의 댄스 챌린지로 재창작 되어 틱톡 커뮤니티의 참여를 이끌어냈다.

틱톡은 새로운 음악과 아티스트를 발견하는 기회와 함께 아티스트들과 팬이 서로 소통할 수 있는 엔터테인먼트 플랫폼으로 입지를 탄탄히 다지고 있다. 또한 틱톡 커뮤니티의 창의적인 재해석으로 새롭게 주목받은 음악과 트렌드가 재발견되며 음악 업계에도 긍정적 영향력을 펼치고 있다.

올라 오버만(Ole Obermann) 틱톡 뮤직 비즈니스 글로벌 총괄은 “틱톡의 여름 노래 리스트는 틱톡이 어떻게 글로벌 커뮤니티가 다양한 재능 있는 아티스트와 그들의 음악을 발견하고 홍보하는 데 도움이 되는지 다시 한번 보여준다”며 “여름 노래 리스트는 전 세계 어디에서나 모든 장르의 신진 아티스트가 매일 10억 명이 넘는 틱톡의 음악 팬과 소통하고 커리어를 쌓으며 음악 문화에 영향을 미칠 수 있다는 증거”라고 강조했다.

