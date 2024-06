전 세계로 뻗어 나가는 청두의 영향력

청두, 중국 2024년 6월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '개방'은 현대 중국을 정의하는 단어다. 최근 몇 년간 쓰촨성의 성도인 청두는 일대일로(一帶一路) 이니셔티브의 핵심 거점이자 고대 남방 실크로드의 출발점으로서 그 위치를 십분 활용해 왔다. 청두는 국제 교류와 협력을 심화함으로써 개방 수준을 높이고 획기적인 성과와 발전을 이뤘다.



Night aerial view of twin towers of the Tianfu International Financial Center