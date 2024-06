히더윅 스튜디오, 재상상한 올림피아의 왕관 보석인 아이코닉한 유리 캐노피를 공개

- 13 파운드 짜리 재개발 사업이 런던의 최신 문화 및 엔터테인먼트 목적지가 되는 마지막 한 걸음을 내 딛여

런던, 2024년 6월 12일 /PRNewswire/ - 현재 유 캐피탈과 DFl가 개발 중인 런던의 가장 야심찬 도시 재생 프로젝트인 올림피아( Olympia )가 오늘 세계적으로 유명한 히더윅 스튜디오 (Heatherwick Studio)가 설계한 혁신적인 유리 캐노피를 공개했다. 이 건축적 성취는 올림피아가 전시 장소에서 문화와 엔터테인먼트의 세계적인 랜드마크로 진화하는 데 중추적인 순간을 의미한다.

The Canopy at Olympia, Designed by Heatherwick Studio, Credit: Raquel Diniz