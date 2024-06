ADP, 나스닥 오프닝 벨을 울려 급여와 HR 혁신의 최전선에 서왔던 75년의 역사를 축하

이정표적인 기념일은 업계 최고의 데이터를 기반으로 구축한 기술 혁신, 세계적인 서비스와 최고의 전문성을 통해 ADP가 직업의 세계에 지속적으로 미치는 영향력을 과시한다

로즈랜드, 뉴욕주, 2024년 6월 12일 / PRNewswire/ -- 전세계 최고의 인적 자본 관리(HCM) 솔루션 공급 기술 기업 ADP®가 2024년 6월 10일 월요일 나스닥 마켓사이트 오프닝 벨을 울리며 창립 75주년을 기념했다. 이 기념식은 ADP의 오랜 역사와 직업 세계의 형성에 끼친 의미 있는 영향력을 과시했다. ADP는 뉴저지에서 한 명의 고객에게 서비스를 제공하면서 업무를 시작한 1949년부터 전세계 100만 명 이상의 고객을 확보한 오늘에 이르기까지 항상 더 나은 업무 추진 방식을 설계하는 데 집중해 왔다.

