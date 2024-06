글렌 그란트, 동사의 영원한 포트폴리오 안에서 가장 오래 숙성된 싱글몰트 스카치 위스키들을 새롭게 골라 모음 상품으로 만든 프레스티지 "글래스하우스 컬렉션" 공개

새로운 25년산 그리고 30년산 제품과 함께 21년산으로 이루어진 글래스하우스 컬렉션은 글렌 그란트 위스키 최고의 숙성 기술에 찬사를 보낸다

로데스, 스코틀랜드, 2024년 6월 11일 / PRNewswire/ -- 스피사이드의 심장부에 자리잡은 글렌 그란트(Glen Grant) 싱글몰트 스카치 위스키가 오늘 이 증류소의 영원한 컬렉션 중 가장 오래 숙성된 위스키들을 새롭게 골라 모음 상품으로 만든 프레스티지 글래스하우스 컬렉션(The Glasshouse Collection)을 공개한다. 글렌 그란트 21년산은 글렌 그란트 25년산 그리고 30년산 싱글몰트 스카치 위스키와 함께 180년 이상 된 이 증류소에서 나온 위스키 최고의 숙성 기술에 찬사를 보내는 진귀한 싱글몰트 컬렉션을 구성한다.

THE GLEN GRANT UNVEILS "THE GLASSHOUSE COLLECTION": A NEW PRESTIGE RANGE FEATURING THE OLDEST AGED SINGLE MALT SCOTCH WHISKIES IN THE PERMANENT PORTFOLIO