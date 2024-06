랴오닝성 진저우서 '비전 차이나' 행사 개최

-- '과거를 소중히, 미래를 풍요롭게'란 주제로 중국 문화유산의 가치 공유

베이징 2024년 6월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- China Daily 보도:

중국 동북부에 소재한 둥베이 지방 남부 성 랴오닝성은 고대 문명이 남긴 유산에 공감하며 영감을 얻고자 하는 현대 세계에 사는 사람들에게는 이상적인 문화 탐험의 출발지다.



Liu Huiyan (far left), head of the publicity department of the CPC Liaoning Provincial Committee, and Qu Yingpu (far right), publisher and editor-in-chief of China Daily, pose for photos with speakers after presenting them keepsakes during the Vision China event in Jinzhou, Liaoning province, on Sunday. [Photo by Feng Yongbin/China Daily]