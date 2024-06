“국내·국외 필요한 혜택만 쏙쏙”…카드고릴라, 입소문 난 알짜카드 12종 선정

2024 신용카드 MUST C MAP 공개

“올해 카드 트렌드는 ‘이동’과 ‘절약’”

[카드고릴라 제공]

[헤럴드경제=문혜현 기자] 국내 최대 신용카드 플랫폼 카드고릴라가 ‘2024 신용카드 MUST C MAP’을 공개했다고 4일 밝혔다. ‘MUST C MAP’은 트렌드에 맞는 주요 혜택에서 대표 알짜카드를 1종씩 선정, 정리한 카드고릴라만의 인포그래픽 맵이다.

‘2024 신용카드 MUST C MAP’은 ‘이동’을 큰 축으로, 해외여행 시 사용할 수 있는 혜택은 ‘International(국제선)’, 일상생활에 밀접한 혜택은 ‘Domestic(국내선)’으로 나눠 선정했다.

국내에서는 K-패스, 기후동행카드 등의 대중교통비를 절감할 수 있는 사업이 시행됐고, 해외로 나갈 때에는 환율우대, 해외수수료 면제 등의 해외 특화 카드 등이 큰 인기를 끌었다. 해외여행이 늘어나며 항공마일리지, 프리미엄카드 등을 찾는 소비자가 늘었고, 물가 상승 등으로 의식주비와 정기 구독비를 아낄 수 있는 카드도 주목을 받았다.

카드고릴라의 ‘2024 신용카드 MUST C MAP’의 세부 혜택 카테고리는 해당 테마를 토대로 선정됐으며, 혜택별 대표 카드는 올해 1월부터 5월 12일까지의 고릴라차트 TOP 100, 혜택률(할인·적립 비율 및 한도), 다양한 브랜드·가맹점, 이슈 및 상징성 등을 고려해 선정됐다. 고릴라차트는 카드고릴라 웹사이트(PC·모바일 통합)에서 집계된 각 신용카드 상품조회수 및 신청전환수를 기준으로 매겨지는 인기 순위다.

‘국제선’ 카테고리에는 ‘항공마일리지, 해외, 프리미엄카드’ 등 해외 출국 시 쓰기 좋은 여행·프리미엄 관련 혜택 5종이 선정됐다.

해외여행 혜택 대표카드로는 ‘삼성 iD GLOBAL 카드’가 선정됐다. 전월실적 없이 해외 수수료 결제일 할인, 삼성페이 사용 시 해외 오프라인 가맹점에서 5% 할인을 제공한다. 더라운지를 통한 전세계 공항라운지 무료 서비스를 제공하는데, 발급월 다음 달까지 전월실적과 관계없이 제공된다.

해외직구 혜택 카드에는 ‘KB국민 WE:SH Travel’이 꼽혔다. 해외 이용 수수료가 면제되고 해외 이용 시 환율 우대 100%가 적용된다.

별도의 전월실적 없이 모든 가맹점에서 1000원당 1마일, 백화점·주유·커피·편의점·택시 등 생활 가맹점에서 1000원당 2마일 적립되는 ‘삼성카드 & MILEAGE PLATINUM(스카이패스)’이 항공마일리지 대표 카드로 선정됐다.

공항라운지 혜택 대표 카드에는 ‘하나 JADE Classic’이 선정됐다. 연 3회 공항라운지 무료 혜택 사용 시 본인을 비롯한 가족·동반자가 함께 사용할 수 있다. 프리미엄카드 영역 대표 카드로는 교육, 병원, 여행, 골프 등에서 특별 적립을 제공하고 공항 및 특급호텔 발레파킹, 전세계 공항라운지 무료 등의 혜택을 제공하는 ‘현대카드 Summit’가 선정됐다.

‘국내선’ 카테고리에는 ‘무조건카드, 생활비, OTT, 쇼핑멤버십’ 등 최근 인상폭이 큰 곳에서 지출을 아낄 수 있는 생활비·구독비 관련 필수 혜택 7종이 선정됐다.

교통(K-패스) 대표 카드는 ‘IBK기업 K-패스(신용)’이다. 연회비 2000~4000원으로 K-패스 적립 혜택과 함께 대중교통 탑승 시 1회당 최대 300원 할인 받을 수 있다. 대중교통 외 철도, 고속버스, 택시 등에서도 5% 할인된다.

대표 무조건카드로는 ‘롯데 LOCA LIKIT 1.2’가 꼽혔다. 모든가맹점에서 1.2% 할인되고 온라인 결제 시에는 1.5% 할인된다.

올해 쇼핑 혜택 카드는 대량 구매가 가능해 가성비가 높은 창고형 할인매장을 포함하는 카드가 선정됐다. ‘우리 카드의정석 SHOPPING+’는 백화점, 대형 할인점, 창고형 할인매장, 슈퍼마켓, 프리미엄 아울렛, 편의점, 잡화 등 오프라인 쇼핑 10% 할인을 비롯해 온라인 쇼핑도 10% 할인된다.

물가상승이 크게 체감되는 음식점+배달 혜택 대표 카드로는 ‘KB국민 My WE:SH 카드’가 꼽혔다.

공과금 혜택에서는 전기요금, 도시가스요금, 결합상품까지 포함하는 통신비 할인 등을 제공하는 ‘신한카드 Mr.Life’가 선정됐다.

KBO 프로야구 중계, 월 구독료 인상 등의 이슈가 있었던 OTT 혜택의 대표 카드는 ‘신한카드 구독 좋아요’다. 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 디즈니플러스, 티빙, 왓챠, 웨이브 등의 OTT를 비롯해 음원, 전자책, 쇼핑 멤버십 등의 정기결제 이용 시 100% 할인된다. 쇼핑멤버십 혜택에서는 ‘NH농협 zgm.streaming 카드’가 선정됐다. 네이버플러스멤버십, 쿠팡와우 멤버십, 컬리패스, 요기패스 등에서 7천원 할인을 받을 수 있다.

고승훈 카드고릴라 대표는 “2024 MUST C MAP의 큰 축은 ‘이동’과 ‘절약’으로 볼 수 있다”면서 “일상생활에서의 이동은 K-패스 등을 통해 절약하고 고정비 할인 카드를 사용하며, 항공마일리지 카드를 통해 모은 마일리지를 사용하고, 현지에서는 소액의 해외 이용 수수료와 환전·출금 수수료 등을 아끼고자 하는 소비자가 많은 것으로 보인다”고 말했다.

moone@heraldcorp.com