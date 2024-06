탄소중립을 향한 세계 포장 산학의 움직임, 그린패키징 국제포럼에서 공유한다

- 6월 19일부터 20일까지 양일간 서울대 글로벌공학교육센터서 개최 -

(사)그린플라스틱연합과 (재)KATRI시험연구원은 오는 6월 19일부터 20일까지 2일간 서울대 글로벌공학교육센터 컨벤션에서 ‘2024 탄소중립 자원순환 그린패키징&생분해 공정 국제포럼(CNRC GPIF 2024)’을 개최한다고 밝혔다.

기업들의 탄소 감축이 필수가 된 필(必)환경 시대에 포장재 분야 또한 패키징 디자인부터 소재 개발 및 탄소감축 기술 등 다양한 고민이 글로벌 과제다. 이에 그린플라스틱연합은 기업들을 주요 대상으로 국내외 탄소중립 자원순환 포장 산업에 대한 정책 및 시장, 기술 등 정보와 영감을 공유하는 포럼을 개최하고 있다.



먼저 19일 오전 세션에서는 버지니아텍 김영택 교수가 ‘그린패키징 개발 세계 현황’을 주제로 발제를 시작할 예정이다. 이어서 KATRI시험연구원과 한국바이오플라스틱협회에서 생분해 및 리사이클, 바이오 플라스틱에 관한 전문지식을 공유하게 된다.

오후 세션은 ▲바이오플라스틱 산업의 전망과 도전 과제, ▲지속가능 패키징용 소재 개발 현황, 생분해성 포장재의 미래 발전 방향, ▲일본 PET Recycle의 현황과 전망 및 이와타니 산업의 관련 사업에 대해, ▲플라스틱 오염 국제협약 협상 동향 등의 내용을 다룬다.

20일 오전은 ▲UNEP의 플라스틱과 섬유 이슈 및 국제표준화 동향, ▲SK Chemicals’s Sustainable Circular Solution, ▲Compostable Polymer 생산비 절감을 위한 SKI Lactic acid 기술 개발을, 오후에는 ▲바이오 플라스틱의 퇴비화, ▲물리적 재생 PET의 현재와 미래, ▲EU PET bottle packaging 최신 기술 및 동향, ▲The trend in PET bottle recycling in Japan: EPR or competition, ▲바이오기반 에탄올 플라스틱의 전망에 대한 주제발표가 이뤄진다.

이와 함께 포럼 부대행사로 (재)KATRI시험연구원과 (주)동성케미컬, (주)에코벨, (주)다숲, NatureWorks(네이처웍스), (주)켐리시스, (주)김신 등이 자사가 보유한 탄소중립 솔루션을 알리는 홍보부스를 운영할 예정이다.

올해 포럼은 현장뿐 아니라 줌(ZOOM)에서도 온라인으로 생중계될 예정이며, 참가비는 유료이다. 참가 신청은 그린플라스틱연합 홈페이지에서 확인 가능하다.

