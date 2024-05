LG, 글로벌 캠페인 '옵티미즘 유어 피드'를 시작하여 소셜 미디어 피드에 더 많은 균형 제공

전세계 인플루언서들이 큐레이팅한 '옵티미즘 유어 피드' 플레이리스트를 통해 사용자들은 자신들의 소셜 미디어 피드에 낙관적이고 영감을 주는 콘텐츠에 관여할 수 있다

서울, 한국, 2024년 5월 30일 /PRNewswire/ -- LG전자(LG)는 오늘 사용자들을 자신들의 소셜 미디어 피드에 긍정적이고 영감을 주는 콘텐츠를 통해 사전 예방적으로 참여하도록 초대함으로써 소셜 미디어 경험에 더 많은 낙관론을 가져오도록 하는 '옵티미즘 유어 피드(Optimism your feed : 소셜 미디어, 미소로 채우다)'라는 글로벌 캠페인을 시작했다.

LG has launched its global campaign to bring more optimism to social media experiences