Innodisk, 6월 컴퓨텍스 2024서 다양한 '에지 AI' 신제품 공개

-- 새로운 브랜드 전략 '아키텍트 인텔리전스'도 공개 예정

타이베이 2024년 5월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 글로벌 인공지능(AI) 솔루션 제공업체인 Innodisk가 6월 4일부터 7일까지 대만에서 개최되는 아시아 최대 규모의 IT 박람회 '컴퓨텍스 2024'에서 다양한 '에지 AI' 관련 신제품을 선보인다. 이번에 공개되는 주요 신제품은 업계에 선구적인 CXL 2.0 메모리 확장, E3.S SSD, 혁신적인 머신 비전(machine vision•컴퓨터가 시각 정보를 인식하고 이해하는 기술)용 MIPI over Type-C 카메라 기술 등이다. 스마트 제조 개인용 보호구(PPE) 인식 및 지능형 사람 추적 기술을 보여주는 라이브 시연회는 Innodisk의 맞춤형 에지 AI 기능에 초점을 맞출 예정이다. 또한 이번 행사에서는 Innodisk의 새로운 브랜드 비전인 '아키텍트 인텔리전스(Architect Intelligence)'뿐 아니라 글로벌 파트너들과 합심해 지능형 솔루션을 구축하겠다는 의지도 공개된다.

에지 AI는 AI를 디바이스에 직접 탑재해 해당 디바이스에서 바로 AI 연산이 이뤄지는 것으로, '온디바이스 AI'라고도 불린다.



Innodisk Expands Edge AI Applications and Intelligent Solution at Computex 2024 with New Brand Strategy