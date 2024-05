윈, "Experience Macao" 한국팝업스토어 참가

-- 윈 마카오과 윈 팰리스가 제공하는 풍성한 경험을 소개하는 4일간의 팝업스토어가 매력적인 여행 상품으로 방문객들을 매료시킬 예정이다.

마카오 2024년 5월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 윈 리조트(Wynn Resorts)가 마카오정부관광청 주최로 5월 30일부터 6월 2일까지 서울 신세계 센트럴 시티에서 열리는 "Experience Macao" 팝업스토어에 참가한다고 발표했다. 4일간 진행되는 이번 행사 기간 동안 윈 리조트는 마카오 내 복합 리조트인 윈 마카오(Wynn Macau)과 윈 팰리스(Wynn Palace)에서 제공하는 다채로운 여행 경험을 선보일 예정이다. 이와 더불어 마카오의 미를 체험할 수 있는 매력적인 상품도 소개한다.



Design of the Wynn exhibit at the “Experience Macao Roadshow” in Seoul