Xinhua Silk Road: 중국 짜오좡, 교외 관광으로 소비 잠재력 붐업

베이징 2024년 5월 30일 /PRNewswire=연합뉴스 – 중국 동부 산둥성 지방에 위치한 짜오좡의 스중 구가 "번화한 스중 구의 100년 활성화(Centennial Revitalization in the Bustling Shizhong)"를 주제로 올해 초부터 총 11개의 행사를 개최했다. 짜오좡 시 홍보국에 따르면 시왕좡 마을의 무한 박람회(Boundless Fair), 혁명 노선 답사, "지아구 만남(Jiagu Meeting)" 문화 축제 등이 개최됐다.



(Photo provided to Xinhua Silk Road by publicity authorities of Zaozhuang City)