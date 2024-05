Hisense, UEFA EURO 2024™의 공식 파트너로 선정

-- UEFA EURO 2024™ 축구 경기, Hisense U7N Mini LED ULED TV로 더욱 실감 나게 즐기기

칭다오, 중국 2024년 5월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 글로벌 가전 브랜드 Hisense가 UEFA EURO 2024™의 공식 파트너가 됐다. TV 출하량 세계 2위를 차지하며 하이엔드 시장과 제품에서 지속적인 혁신을 계속해 나가고 있는 가운데, 2023년부터 2024년 1분기까지 100인치 TV가 전 세계 1위를 차지하는 등 대형 TV에서 탁월한 성능을 입증했다. 올해 Hisense는 UEFA EURO 2024 공식 TV이자 Hisense '비욘드 글로리(BEYOND GLORY)' UEFA EURO 2024™ 캠페인의 주인공인 Mini LED ULED TV, U7N을 통해 만반의 준비를 갖추고 최고의 시청 경험을 선사할 예정이다.



Hisense is ranked No. 2 globally for TV shipments and No. 1 in 100" TV's in both 2023 and Q1 2024