바베이도스에서 UNCTAD 글로벌 공급망 포럼 개최

-- 글로벌 공급망 보고서 발표

-- 공급망 관리 및 국제 협력의 혁신적인 진전을 강조하는 중요한 행사

브리지타운, 바베이도스 2024년 5월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 공급망 촉진 보고서(Global Supply Chain Promotion Report, 이하 '보고서')가 최근 바베이도스 브리지타운에서 열린 제2회 China International Supply Chain Expo(CISCE)[https://en.cisce.org.cn/]의 프로모션 콘퍼런스인 Global Supply Chain Forum의 주요 세션에서 공식 발표됐다. 이 포럼은 유엔무역개발회의(UNCTAD)와 바베이도스 정부가 공동을 주관하고 중국국제무역촉진위원회(China Council for the Promotion of International Trade Academy, CCPIT)가 주최했다.



Authored by the China Council for the Promotion of International Trade Academy, the Global Supply Chain Report Has Been Released at a Side Event of the Global Supply Chain Forum in Barbados.