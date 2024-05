유럽 언론인, Yutong의 세계 최고 전기차 연구소서 혁신적 기술 탐방

-- Yutong, 최신 실험실 통계 공개하는 미디어 투어 개최

정저우, 중국 2024년 5월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 23개 유럽 언론사 기자단이 Yutong Bus(SHA:600066)[https://en.yutong.com/ ]의 브랜드 체험 센터와 신에너지 제조 기지 및 세계 최고 수준의 버스 성능과 안전 및 기술 혁신 제고•평가 전문 연구소 중 하나인 엔지니어링 테스트 센터에서 이틀간의 투어를 시작했다. 기자단은 이번 방문을 통해 Yutong이 자랑하는 ▲세계적 수준의 전기차 혁신 ▲최첨단 제조 시설 ▲전기차 솔루션 ▲자율주행 ▲충전 기술 ▲지능형 버스 배차와 주차 기능을 갖춘 전기차 관리 시스템 등의 혁신 기술을 가까이에서 체험할 수 있는 기회를 가졌다. 모두 대중교통 부문의 기준을 새롭게 정립한 기술들이다.



23 European Journalists to Explore Industry-Transforming Innovation at the World's Top EV Laboratory in Zhengzhou, China.