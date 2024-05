싸이와 배스킨라빈스가 만났다…‘우주 라이크 봉봉’ 신제품 출시

‘워크샵 바이 배스킨라빈스’서 언텁쇼 진행

가수 싸이 모델로…광고 본편은 24일 공개

[우주 라이크 봉봉 티저 영상 캡쳐]

[헤럴드경제=박병국 기자]“This is BR 31 Area. two planet’ are getting closer(여기는 배스킨라빈스 31구역. 두개의 행성이 충돌하고 있다.)”

영상에서 들려오는 긴급한 성우의 목소리. 곧 ‘엄마는 외계인과 아몬드 봉봉의 대충돌’이라는 문구가 흐른다. ‘쾅’ 하는 소리와 함께 도심이 비춰진다. 인파 가운데 서 있는 우주인이 서 있다. 우주인은 충돌 후 하나로 합쳐진 행성을 바라본다.

그리고 들려오는 익숙한 목소리의 랩. “우주 라이크 봉봉, 가자 새로운 행성으로!” 우주인의 핼멧 전면이 벗겨지고 가수 싸이의 얼굴이 드러난다.

22일 공개된 SPC 배스킨라빈스의 ‘우주 라이크 봉봉’ 광고 티져 영상이다.

SPC 배스킨라빈스는 이날 ‘언텁쇼(Un-Tub)쇼를 통해 ‘우주 라이크 봉봉’ 출시를 알렸다.

SPC 배스킨라빈스는 이날 ‘언텁쇼(Un-Tub)쇼를 통해 ‘우주 라이크 봉봉’ 출시를 알렸다. [베스킨라빈스 제공]

이날 서울 양재 ‘워크샵 바이 배스킨라빈스(이하 워크샵)’에서 열린 언텁쇼에서는 이달의 맛(6월) ‘우주 라이브 봉봉’ 제품 개발 스토리, 제품 라인업과 함께 광고 영상, 뮤직비디오 등이 공개됐다.

언텁쇼는 정보기술(IT) 업계에서 종종 진행하는 신제품 출시 행사 ‘언팩(Un-Pack)쇼’ 콘셉트에서 따온 베스킨라빈스의 행사다. 배스킨라빈스의 아이스크림 한 통을 의미하는 ‘텁’을 새로 선보인다는 의미다.

‘우주 라이크 봉봉’은 배스킨라빈스에서 20년간 소비자들이 가장 좋아하는 플레이버로 꼽은 ‘엄마는 외계인’과 스테디셀러 ‘아몬드 봉봉’을 섞어 만든 제품이다. 넛츠 페이스트가 들어간 ‘넛츠 밀크 초코’와 ‘넛츠 초코’ 아이스크림으로 고소하고 진한 초코맛을 더했다. ‘바닐라 밀크’ 아이스크림도 추가됐다. ‘엄마는 외계인’의 인기 요소 ‘초코 프레첼 볼’을 넣어 바삭한 식감도 살렸다.

싸이를 모델로 한 광고 본편 영상은 24일 공개될 예정이다.

cook@heraldcorp.com