안산시 최초 학교 연계 창업 교육… e-비즈니스 창업스쿨 개최

[헤럴드경제(안산)=박정규 기자] 안산시(시장 이민근)는 21일 안산대학교 자유관 U-First홀에서 ‘2024년 학교 연계 e-비즈니스 창업스쿨 청년창업 기초교육’을 개최했다고 22일 밝혔다.

‘학교 연계 e-비즈니스 창업스쿨’은 올해 처음으로 추진하는 안산시 청년창업 온라인 마케팅 지원사업의 일환으로, 안산시 관내 학생과 청년을 대상으로 디지털 시대의 변화에 대비할 수 있는 청년 기업가를 발굴하고 육성하기 위해 추진됐다.

이번 기초교육은 창업에 대해 흥미와 꿈은 가지고 있지만, 관련 정보를 찾기 어려워 무엇부터 시작해야 할지 모르는 예비 청년 창업자들을 위해 마련됐다.

이날 교육에는 창업에 관심 있는 안산시 관내 고등학생, 대학생, 청년 등 100여 명이 참석한 가운데 ▷나에게 맞는 Money Item(아이템의 발굴 및 구체화 전략) ▷비즈니스 모델링 방법(BM, 사업계획서 작성 등) ▷CEO 실습(영업 신고 및 사업자 등록) 등의 주제로 진행됐다.

수강생들은 실제 비즈니스 환경에서 필요한 기본적인 역량을 배우고, 강의와 실습을 통해 비즈니스 아이디어를 발전시키는 시간을 가졌다.

이민근 안산시장은 “요즘은 정보력, 네트워크 등 다양한 요소가 창업 성패를 좌우하는 만큼 안산시가 청년 창업자에게 중요한 창업 정보를 공유하여 실패 확률을 줄여나갈 것”이라며 “청년들이 이번 교육으로 창업의 첫걸음을 내딛는 데 필요한 지식과 자신감을 갖추어 더 크게 도약할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

한편, 학교 연계 e-비즈니스 창업스쿨 청년창업 중급교육은 7월 16일 개최 예정으로 ▷창업자가 꼭 숙지해야 하는 부가가치세 신고 방법 ▷발명, 창작, 지식재산권 ▷출원, DO IT Self 등에 관한 내용으로 진행될 예정이다.

