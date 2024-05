Casio, 손목시계와 장식품으로 활용 가능한 신제품 BABY-G 출시

-- BABY-G 브랜드 30주년 기념해 Sanrio의 인기 캐릭터 Kuromi를 홍보대사로 위촉

도쿄 2024년 5월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Casio Computer Co., Ltd.는 23일 BABY-G 충격 방지 시계 시리즈의 신제품을 발표했다. 네 가지 모델로 출시되는 신제품 BGD-10K는 손목시계나 독특한 시간 표시 장식품으로 사용할 수 있다.

가장 최근에 출시된 BGD-10K는 화려한 색상의 팝 디자인으로 된 충격 방지 시계로, 스트랩이 달린 전용 홀더와 함께 제공된다. 이 세트는 두 가지 방식, 즉 손목시계로 차고 다니거나 스트랩에 매달아 장식품으로 활용할 수 있다.

시계를 가방이나 벨트에 거는 장식품으로 바꾸려면 베젤과 밴드를 분리한 다음에 중앙 케이스를 실리콘 홀더에 넣으면 된다.[*1] 스티커 등을 이용해서 이 실리콘 홀더는 진정한 나만의 장식품으로 꾸밀 수 있다.

시계와 특별 홀더 세트는 2000년을 전후해 유행한 Y2K 패션의 트렌디한 색상에서 영감을 받은 다양한 팝 컬러로 제공된다. 시계가 시간만을 보여주는 타임키핑 모드(Timekeeping Mode)일 때 라이트 버튼을 누르면 일련의 픽셀 아트 애니메이션이 LCD 디스플레이에 무작위로 표시되어 재미를 더해준다.

*1 광택 마감 처리가 되어 있어 표면에 주름과 같은 패턴이 발생할 수 있다.

신제품 BGD-10K는 Casio가 사용자의 스타일 감각에 맞게 개인화할 수 있는 아이템과 함께 제공할 BABY-G 시계 시리즈인 BABY-G + PLUS 라인의 첫 번째 제품이다.

또한 Casio는 BABY-G 브랜드 창립 30주년을 기념해 Sanrio의 인기 캐릭터 Kuromi가 브랜드 홍보대사로 활동할 예정임을 밝혔다. BABY-G의 홍보 슬로건인 '너답게. 나답게(Be you. Be me)'는 나만의 방식대로 인생을 살아가겠다는 의미이며, Kuromi는 자신의 주체적인 삶의 방식을 닮은 Kuromi들로 세상을 채우자는 캠페인인 #KUROMIFYTHEWORLD 프로젝트를 홍보하고 있다. BABY-G와 Kuromi는 모두 10대 소녀들에게 인기가 많아 자연스럽게 파트너가 되었다.

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647961

제품 웹사이트: https://www.casio.com/kr/watches/babyg/products/digital/bgd-10k/