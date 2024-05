제로베이스원, 청춘 3부작 완성한다…이번엔 ‘제로팝’

제로베이스원 [웨이크원 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 9인조 보이그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 청춘 3부작을 완성할 새 앨범으로 출격한다.

13일 소속사 웨이크원에 따르면 제로베이스원은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로(You had me at HELLO)’를 발매한다. 전작인 미니 2집 ‘멜팅 포인트(MELTING POINT)’ 발매 이후 약 6개월 만이다.

타이틀곡 ‘필 더 팝(Feel the POP)’은 D&B, UK 개러지(garage), 저지 클럽(Jersey club) 등 다양한 리듬이 섞인 팝 장르다.

소속사 측은 “제로베이스원의 음악적 도전을 보여주는 곡”이라며 “청춘이라면 누구나 직면하게 되는 망설임, 걱정, 고민 등을 제로베이스원과 함께 하는 순간만큼은 모두 잊고 날려버릴 최고의 시간을 선물하겠다는 의지를 담았다”고 소개했다. 비슷한 시기에 데뷔한 라이즈가 이모셔널팝, 투어스가 보이후드 팝으로 독자적인 음악 장르를 구축한 것처럼 제로베이스원은 ‘제로팝(ZERO-POP)’이라는 장르를 들고 나왔다.

이번 신보에는 ‘필 더 팝’을 비롯해 운명적인 ‘너’를 만나 더욱 밝게 빛나는 원팀이 됐다는 의미를 담은 ‘솔라 파워(Solar POWER)’, 낮과 밤의 경계선에서 한층 성숙해진 멤버들의 감성을 그려내 짙은 여운을 주는 ‘디어 이클립스(Dear ECLIPSE)’, ‘너’와 함께 추는 춤에만 몰두해 아무것도 생각나지 않는 지금 이 순간을 노래한 ‘스웨트(SWEAT)’, 제로즈와 함께 여행을 떠나고 싶은 마음을 표현한 드라이브송 ‘선데이 라이드(Sunday RIDE)’, 첫 번째 팬송으로 제로즈를 향한 애틋한 마음을 표현한 ‘헬로(HELLO)’, ‘필 더 팝(Sped UP ver.)’ 등 다채로운 장르의 총 7개 트랙이 수록됐다.

