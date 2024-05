CCI글로벌, 5천만 달러를 투자하여 타투 시티 콜센터를 건립함으로써 케냐 사업 확대

타투 시티, 케냐, 2024년 5월 11일 /PRNewswire/ -- 아프리카 최고의 아웃소싱 기업인 CCI글로벌(CCI Global)은 자랑스럽게 타투 시티 콜센터의 그랜드 오프닝을 발표한다. 나이로비 초입에 있는 5 천 에이커 면적의 경제특구 타투 시티 안에 있는 이 5층 신축 건물은 케냐 BPO 산업에 5 천만 달러를 투자한 것을 의미한다. 이 최신식 시설은 이 나라 최대의 콜센터로 단기적으로 5 천 개 이상의 새로운 일자리를 창출하여 케냐 경제에 활력을 불어넣을 것을 약속하고 있다.

H.E. The President of Kenya, Dr. William S. Ruto (bottom centre), at the commissioning of the CCI Tatu City Call Centre. The new five-story building inside Tatu City represents a US$ 50 million investment into the Kenyan Business Process Outsourcing (BPO) industry. The state-of-the-art facility is Kenya’s largest call centre which promises to invigorate the nation’s economy by creating over 10,000 jobs. Also in attendance were leaders from business and government, including US Ambassador Meg Whitman; Rishi Jatania, CEO of CCI Kenya; Stephen Jennings, Founder & CEO of Rendeavour; Martin Roe, CEO of CCI Global; and Greg Pearson, CEO and co-founder of GREA (credit: Rendeavour).