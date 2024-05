BRI, 견조한 1분기 이익 보고, 애널리스트들로부터 '매수' 추천 도출

자카르타, 인도네시아 2024년 5월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBRI)가 2024년 1분기에 15조 9800억 루피아에 달하는 이익을 기록했다며, 애널리스트들로부터 BBRI 주식 '매수' 추천을 이끌어냈다.



Bank Rakyat Indonesia reported a profit of IDR 15.98 trillion for the first quarter of 2024, prompting most analysts to maintain "buy" recommendation on BBRI shares.