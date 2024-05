한국무역협회·홍콩투자청 홍콩 투자 진출 세미나 개최

10일 서울 중구 웨스틴 조선호텔서 열려

홍콩투자청과 한국기업인 190여 명 참석

홍콩 투자 진출 세미나 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [홍콩투자청 제공]

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국무역협회와 홍콩 투자유치기관인 홍콩투자청(Invest HK) 공동으로 10일 서울 중구 웨스틴 조선 서울 호텔에서 ‘홍콩 투자 진출 세미나’를 개최했다고 밝혔다.

‘홍콩, 비즈니스와 투자 성공을 향한 관문(Hong Kong, Gateway to Success in Business and Investment)’이란 주제로 열린 이번 세미나에는 홍콩경제무역대표부, 홍콩무역발전국, 홍콩의 IT산업단지인 사이버포트, 홍콩과학기술원 관계자와 홍콩진출에 관심 있는 한국기업인 등 190여 명이 참석했다.

세미나는 홍콩경제무역대표부 원섬 아우 수석대표의 개회사를 시작으로 오문경 한국무역협회 아주실장의 환영사, 지미 치앙 홍콩투자청 부청장의 기조연설로 이어졌다.

오 실장은 환영사를 통해 “한국과 홍콩 양국은 자유 무역과 시장 경제를 바탕으로 빠르게 성장하고 있다”면서 “금융과 물류분야에서 풍부한 노하우와 네트워크를 가진 홍콩과 다양한 산업군의 첨단 기술을 접목시켜 발전하고 있는 한국이 상호 협력한다면 세계 시장에서의 동반 진출 시너지 효과는 더욱 커질 것”이라고 강조했다.

치앙 부청장도 “전 세계 절반 이상 국가를 비행기로 5시간이면 오고 갈 수 있는 홍콩은 중국 본토와 아시아 진출을 위한 완벽한 플랫폼 역할을 하는 역동적인 도시이며, 단순한 조세제도와 자유로운 자본흐름, 포괄적이고 수준 높은 금융 플랫폼을 갖추고 있어 글로벌 기업과 투자자들에게 더없이 매력적이다”고 말했다.

이어 열린 강연에서 김동우 크래프트 테크놀로지스 전무는 글로벌 금융 중심지인 뉴욕과 홍콩에 현지 법인을 열고 연구개발(R&D), 인재 발굴 및 채용 등을 통해 글로벌 AI 투자 솔루션 회사로 도약을 모색하고 있는 크래프트사의 사업 확장 사례를 소개했다.

또한 Q&A 세션에서는 세미나에 참석한 국내 기업인들이 발표 내용에 대한 추가 질문을 포함해 자사의 홍콩 투자 및 진출 관련한 구체적인 문의에 대해 발제자들이 답하고 토론하는 시간이 이어졌다.

한편, 2000년 7월에 설립된 홍콩투자청은 홍콩 특별행정구 정부 산하 공식 투자 유치기관으로 홍콩의 외국인 직접투자를 유치하고 사업 운영을 촉진하기 위해 홍콩에서의 사업과 투자에 필요한 정보와 다양한 지원 서비스를 제공하고 있다.

