알울라, 제1회 아랍컵 낙타 경주 대회와 국제 낙타 지구력 세계 선수권 대회를 개최하여 헤리티지 스포츠 최고 본고장으로서의 지위를 강화

알울라, 사우디아라비아, 2024년 5월 5일 /PRNewswire/ -- 알울라(AlUla)는 지역과 그 밖의 지역에 걸쳐 다양하고 흥미진진한 헤리티지 스포츠의 본고장으로서 명성이 높아지고 있는데, 이 도시가 해당 부문에서 가장 최근에 가장 주목받는 두 개의 대회, 즉 '아랍컵 낙타경주 대회'와 '국제 낙타 지구력 세계선수권 대회'를 개최하게 되면 그 입지가 더욱 공고해질 것이다.

The first Arab Camel Cup and first World Endurance Championship, held on 3rd May and 4th May respectively, each feature a prestigious field of thoroughbred racing camels and multi-million SAR prize pools