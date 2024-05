캄파리, 영화 제작을 축하하고 지원하기 위해 칸느 영화제에 참가하면서 '위 아 시네마' 캠페인 시작

칸느, 프랑스, 2024년 5월 3일 /PRNewswire/ -- 캄파리(Campari)가 2024년 5월 14일부터 25일까지 레드카펫으로 돌아온다. 이 상징적인 붉고 쓴 브랜드는 3년 연속으로 칸느 영화제의 공식 파트너로서의 역할을 이어가고 있다.

칸느 영화제는 전세계적으로 가장 기대되고, 관람되며, 화려한 영화제 중 하나이다. 한편, 캄파리는 지난 40년 동안 영화 산업을 지원하고 영화 제작 인재들을 옹호해 오면서 영화계와의 오랜 인연을 맺고 있다.

그렇다면, 캄파리가 위 아 시네마(We Are Cinema) 캠페인을 시작하기 위해 77번째 영화제의 개막을 선택한 것은 적절하다. 그것의 역할은 세계에서 가장 위대한 몇몇 영화에 대한 영감으로서 인간의 이야기를 인정하는 것이다. 경험적 사건의 큐레이터인 캄파리의 역할을 바탕으로, 캄파리는 주목할 만한 이야기가 되는 실제 순간들을 축하한다. 이 새로운 캠페인의 시청자들은 캄파리 창조성의 생생한 빨간 렌즈를 통해 예술적으로 살아나고 이야기되는 영화적 순간의 멜로디를 기대할 수 있다.

캄파리는 영화제와 캠페인이 모두 진행됨에 따라 다시 유명한 레드 카펫이 내려다 보이는 팔레 드 페스티벌의 캄파리 라운지에서 일련의 행사를 주최하고 홍보할 예정이다. 올해 이 브랜드는 스타와 게스트들을 환영할 수 있는 블러바드 드 크로이제트의 새롭고 상징적인 공간인 하이드 비치 바이 캄파리와 축제 전반에 걸쳐 진행되는 행사들 또한 소개한다.

그들의 흥미진진한 프로그램 중에서 캄파리는 새로운 협업과 다시 하는 협업을 모두 발표하게 되어 영광이다.

콜 월리저는 캄파리 라운지에 자리 잡고 게스트들과 셀럽들을 인터뷰할 예정이다. 막후의 글램봇 클립으로 유명한 감독이자 셀럽 진행자는 라운지에서 레드 카펫 액션을 다루는 그의 흥미로운 방송을 열심히 시청할 것이다.

캄파리는 또한 더 할리우드 리포터와 힘을 합쳐 호라이즌: 어메리칸 사가의 감독, 작가, 제작자 겸 주연인 케빈 코스트너와 함께 시상식 채터 팟캐스트의 특별 영화제 에디션을 녹화한다. 코스트너는 생방송으로 THR의 시상식 수석 편집자인 스콧 파인버그와 함께 올해 칸느 영화제에서 초연되는 대작 서부 영화로의 복귀에 대해 라이브로 이야기할 예정이다.

가장 기대되는 행사 중 하나는 칸느의 공식 애프터 파티 '후리오사: 매드 맥스 사가'이다. 영화제 동안 캄파리는 이 서사적인 프랜차이즈의 최근 설치를 기념하여 하이드 비치 바이 캄파리에서 스타들이 많이 참석하는 이 행사를 개최할 예정이다.

캄파리는 또한 핵심적인 펀딩에 대한 접근을 용이하게 함으로써 영화계 여성들을 지원하는 비영리 단체인 브레이킹 스루 더 렌즈와 3 년째 협력할 예정이다. 그들은 문화적 국경을 넘어선 여성들을 기념하기 위해 '크로싱 보더' 갈라를 공동 개최할 예정이다. 그 저녁에는 세계적으로 유명한 여배우인 다이앤 크루거와의 패널 토론이 있을 예정이며, 그들은 그들만의 독특한 경험을 공유하기 위해 캄파리 그룹 마케팅 책임자인 줄카 빌라를 포함한 다른 업계 인사들과 함께할 것이다.

제77회 영화제는 또한 캄파리가 소호 하우스와 협력하여 독특하고 창의적인 영화 대회를 개최하는 첫 번째 영화제이다. 떠오르는 영화계 인재를 지원하고 예우하는 이 영화제는 혼합학에서 캄파리의 역할과 유사하게 평범한 사람들을 특별한 사람으로 변화시키는 삶의 요소에 초점을 맞춘다.

캄파리는 아페리티프 그 이상이다. 이 브랜드는 그러한 명백한 특성을 통해 오랫동안 열정적인 영감의 원천이었다. 캄파리는 그 탄생 이후 전세계의 바텐더들에게 열정을 불어넣으며 항상 칵테일 문화를 이끌어 왔다. 마스터 혼합학자들이 네그로니와 캄파리 스프리츠를 포함하여 자신들의 유명한 칵테일을 서빙하는 갤러리아의 캄파리노와 함께 캄파리 라운지와 캄파리의 하이드 비치는 영감을 주는 이야기와 그 뒤에 숨겨진 재능에 대해 건배를 청하기에 완벽한 장소이다.

캄파리 그룹 마케팅 책임자 줄카 빌라는 "올해 우리는 세계적인 위 아 시네마 캠페인을 통해 영화와 이야기에 대한 우리의 열정을 아이코닉한 축제 무대에 가져온 칸느 영화제로 돌아와 기쁘다"면서 "영화계에 강하고 지속되는 유산을 통해 창의성과 열정은 우리가 하는 모든 일의 핵심에 남아 있다. 올해, 우리는 영화제 동안 주목할 만한 순간들의 프로그램을 통해 오디언스들에게 이를 계속 제공하기를 기대한다"고 말한다.

캄파리 전세계에서 가장 유명한 칵테일의 중심에 자리한 이탈리아의 상징적인 붉은 스피릿 캄파리이다. 캄파리는 가스파레 캄파리가 1860년 밀라노에서 설립했으며, 그의 아들 다비데가 개척하여 매우 독특하고 혁명적인 것을 만들어냈는데, 캄파리의 비밀 레시피는그 이후로 변하지 않았다. 붉은 색이 선명한 캄파리의 독특하고 다층적인 맛은 알코올과 물에 허브, 향기로운 식물과 과일을 넣은 결과물이다. 캄파리는 독특하고 특별할 뿐만 아니라 무한하고 예상치 못한 가능성을 제공하며 엄청나게 다면적이다. 캄파리는 설립자의 창의적인 천재성, 다양한 분야의 아티스트들과 전세계 최고의 바텐더들을 통해 볼 수 있는 창조 이후로 열정적인 영감의 원천으로서 사람들의 본능을 자극하여 무한한 창의성에 영감을 준다

캄파리 그룹 캄파리 그룹은 50개 이상의 프리미엄과 슈퍼 프리미엄 브랜드 포트폴리오를 보유한 전세계 스피릿 업계의 주요 플레이어로, 전세계, 지역 및 현지의 우선 순위에 걸쳐 있다. 그룹의 핵심 초점인 글로벌 우선 순위에는 아페롤, 애플턴 에스테이트, 캄파리, SKYY, 와일드 터키와 그랜드 마르니에가 포함된다. 동 그룹은 1860년에 설립되었으며 오늘날 프리미엄 스피릿 업계에서 전세계 6위의 플레이어이다. 동 그룹은 전세계 190개국 이상에서 거래되며 유럽과 미주 지역에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 글로벌 유통 범위를 가지고 있다. 캄파리 그룹의 성장 전략 목표는 강력한 브랜드 구축을 통한 유기적 성장과 브랜드와 기업들의 선별적 인수를 통한 외형적 성장을 결합하는 것이다. 이탈리아 밀라노에 본사를 둔 캄파리 그룹은 전세계 22개 공장을 소유하고 있으며 26개국에 자체 유통 네트워크를 보유하고 있다. 캄파리 그룹은 약 4,700명의 직원을 고용하고 있다. 모회사인 다비드 캄파리-밀라노 N.V. (로이터 CPRI.MI - 블룸버그 CPR IM)의 주식은 2001년부터 이탈리아 증권거래소에 상장되어 있다.

상세 정보는 http://www.camparigroup.com/en에서 입수 가능하다.

당사 브랜드들을 책임감 있게 즐기기 바란다.

칸느 영화제 칸느 영화제는 공식 대회와 국제 영화 시장을 중심으로 전세계 영화 전문가들이 모이는 행사로, 미디어 지향적인 측면으로 인해 최초의 연례 국제 행사 중 하나가 되어 영화의 전세계 영향력에 기여한다.

캄파리노 갤러리아의 캄파리노는 1915년 밀라노의 비토리오 에마누엘레 2세 갤러리아에서 다비데 캄파리가 오픈한 전설적인 바이다. 이 바는 1867년 다비데의 아버지이자 쓴 리큐르의 창시자 가스파레 캄파리가 오픈한 카페 캄파리 맞은편에 문을 열었다. 밀라노 사람들에게 즉각적인 인기를 얻은 이 바는 이 도시의 아페리티보 전통과 동의어가 되었으며 2015년에 개장 100주년을 맞이했다. 이 바는 보수 공사 이후 혼합학과 미식의 혁신을 사랑하는 사람들을 위해 전세계에서 가장 영향력 있는 시설 중 하나로서의 지위를 공고히 할 수 있도록 고안된 새로워진 정체성과 음식 및 음료 제공을 통해 2019년 가을 대중에게 다시 문을 열었다.

