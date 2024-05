렌디버, 케냐 타투 시티(Tatu City) 주변 지역에 초고속 인터넷 망 확대

타투 시티에 새로 설립된 인터넷 회사 파하리링크(Fahari Link)가 인터넷이 없는 지역 주민 수천 명의 디지털 격차를 해소

타투 시티, 케냐, 2024년 5월 1일 /PRNewswire/ -- 아프리카 최대의 신도시 건설업체이자 나이로비에 인접한 5천 에이커 면적의 신도시 타투 시티 소유주 겸 개발사 렌디버(Rendeavour)는 인터넷이 없는 인근 마을과 무허가 정착촌 주민 수천 명에게 초고속 인터넷을 제공하기 위해 새로운 회사를 설립했다.

(Left to right) Frank Mosier, Chairman of the Board of Directors, Rendeavour; Alex Kahu, Country Head, Kenya, Rendeavour; Hon. John Njogu, Gitothua Ward MCA; and Linda Nyaseda, Head of City Management, Tatu City, during the launch of Fahari Link, Tatu City’s new internet company, targeting digitally underserved communities in Kenya (Credit: Tatu City).