Wanhua Chemical, 바르셀로나 R&D 센터 개소

-- 유럽 및 그 외 지역 고객 대응 및 공동 과학 연구 교두보 역할 기대

바르셀로나, 스페인 2024년 4월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국의 민간 석유화학 생산업체인 Wanhua Chemical(SHA:600309, 이하 Wanhua)이 스페인에서 '바르셀로나 R&D 센터(Barcelona R&D Center)'를 공식 출범했다. 이는 Wanhua가 유럽뿐 아니라 그 외 지역에서 입지를 강화하고, 다운스트림(downstream•전방산업) 고객의 요구에 보다 신속하게 대응하는 동시에 공동 과학 연구 및 혁신 노력을 강화하기 위해 내디딘 중요한 발걸음으로 평가된다.



From left to right respectively are: Mr. Bao Hua, the Chairman from Administrative committee of Yantai Economic and technological development area; Mr. Hu Aimin, the Consul General of Chinese consulate in Barcelona; Mr. Roger Torrent Ramio, the Minister of Business and Labor from the government of Catalonia; Mr. Jordi Valls Riera, the Deputy Mayor of Barcelona city consul; Dr. Hua Weiqi, the Executive Vice Presisdent from Wanhua Chemical.