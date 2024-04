자예드 지속가능성 상의 비욘드2020 이니셔티브, 생명을 구하는 디지털 유방 조영 서비스 코스타리카에 전개

AI 기반 유방 조영 서비스를 통해 코스타리카 전역의 낙후된 지역에 거주하는 여성들의 유방암을 발견

아부다비, UAE, 2024년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 지속가능성과 인도주의를 위한 UAE의 선구적인 상인 자예드 지속가능성 상(Zayed Sustainability Prize)이 시작한 대표적 이니셔티브인 비욘드2020(Beyond2020)은 코스타리카 전역에 AI 기반 유방 조영 서비스를 전개함으로써 낙후된 지역사회에 사는 여성들의 유방암 조기 발견과 치료를 지원한다고 오늘 발표했다.

A technician prepares the mammography machine provided by Mamotest, equipped with an AI-based platform, for precise and efficient breast cancer screenings in the mobile unit.