Chatime, QSR Media Asia Tabsquare Awards 2024에서 수상 영예 안아

-- Best Corporate Social Responsibility Initiative Award 수상

신주 2024년 4월 24일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 버블티 및 혁신적인 음료 브랜드 Chatime이 오늘 QSR Media Asia Tabsquare Awards 2024에서 Best Corporate Social Responsibility Initiative Award 수상의 영예를 안았다. Chatime의 모기업인 La Kaffa International도 Special Recognition Award를 수상했다.



(Left to Right)Henry Wang, Chairman of La Kaffa International & Teresa Wang, Co-Founder of Chatime