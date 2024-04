Xinhua Silk Road: 바이주 브랜드 Wuliangye, 칠레에서 큰 인기

-- 중-칠레 문화 교류 증진에 기여

-- 글로벌 투어 행사 일환으로 칠레 산티아고서 문화 교류 행사 개최

베이징 2024년 4월 24일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국의 유명 바이주(白酒•Baijiu) 브랜드인 Wuliangye가 4월 19일 칠레 산티아고에서 '조화와 아름다움(Harmony & Beauty)'을 주제로 열린 글로벌 문화 교류 투어 행사에 참석한 칠레인들 사이에서 큰 인기를 끌었다.



Photo shows the scene of Wuliangye Group's global tour event in Santiago, capital of Chile on April 19, 2024 (Photo provided by Wuliangye)