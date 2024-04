야키마칩홉스, 맥주 향을 올리고 유동성이 뛰어난 월풀 용 추출물 다이나부스트™ 공개

야키마, 워싱턴주, 2024년 4월 18일 /PRNewswire/ -- 재배자 소유의 세계적인 홉 공급사 야키마칩홉스(Yakima Chief Hops (YCH))는 다이나부스트(DynaBoost™)를 선보이게 되어 자랑스럽다! 이전에 YCH 702로 알려진 다이나부스트™는 유동성이 뛰어난 품종별 홉 추출물로 차별화된 제품이다. 월풀 용으로 개발된 다이나부스트™는 특유의 공정을 이용하여 만들어 졌으며, 실제 품종의 홉 향 속성을 포착하여 따르기 쉬운 병 안 맥주에 넣는다.

Yakima Chief Hops (YCH), a grower-owned global hop supplier, is proud to present DynaBoost™! Formerly known as YCH 702, DynaBoost™ sets itself apart as an exceptionally flowable variety-specific hop extract. Designed for whirlpool use, DynaBoost™ was created using a proprietary process, capturing true-to-type hop aroma attributes and delivering them to your beer in an easy-to-pour bottle.