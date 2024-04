옌타이•군산 우호 동맹 30주년 기념행사 발대식이 한국 군산에서 개최되었습니다

옌타이, 중국, 2024년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 4월 15일 중국 옌타이시와 한국 군산시의 우호 동맹 30주년 기념행사 발대식 및 우호도시 미디어 동맹 교류센터 현판식이 한국 군산시에서 열렸습니다. 이 행사에는 뤼버 옌타이시 당위원회 상무위원 겸 선전부장과 신원식 군산시청 부시장이 참석하여 축사를 하였으며, 양 도시의 언론, 기업, 여행사 대표 및 각계각층의 우호인사 등 80여 명이 군산의 새만금GSCO에 모여 함께 우정과 발전을 도모하였습니다. 이를 통해 양 도시 간 우호 협력이 더욱 알찬 결과를 거두기 위한 한중 우호도시의 모델을 조성하였습니다.

On site of the celebration