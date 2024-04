프랑스 그룹 MND는 산악, 관광 및 도시 지역의 모빌리티를 위한 탈착식 케이블 운송 장치의 새로운 제품군인 ORIZON™을 출시합니다

그르노블, 프랑스, 2024년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 케이블 운송 분야의 주요 기업인 프랑스 산업 그룹 MND는 이날 도시 및 관광 지역의 산악 기업 및 운송 사업자에게 신뢰할 수 있고 고성능이며 지속 가능한 Made in France 모빌리티 솔루션을 제공하기 위해 케이블 운송 솔루션(곤돌라 리프트 및 체어리프트)의 새로운 제품군인 ORIZON™을 공개했습니다.



ORIZON by MND - detachable cable transport equipment for mobility in mountain

이 혁신적인 탈착식 곤돌라 리프트 및 단일 케이블 체어리프트의 제품군을 통해 프랑스 그룹 MND는 글로벌 기업으로서의 입지를 공고히 하고 비약적으로 성장하는 이 분야에서 새로운 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. ORIZON™ 제품군의 장치는 큰 고저차, 장거리, 대형 차량, 높은 유량 등 가장 까다로운 구성을 충족합니다. 버블이 있거나 없는 6인승 체어리프트부터 10인승, 16인승 및 20인승 곤돌라 리프트까지 다양한 구성으로 제공되며, 시간당 및 방향당 최대 8,000명을 운송하고 초당 최대 7미터의 속도를 낼 수 있습니다.

MND는 ORIZON™ 제품군의 개발 및 산업화에 2천만 유로를 투자했으며, 프랑스 사부아 지방의 생트헬렌뒤락에 이러한 새로운 솔루션의 생산 및 조립 전용 건물을 짓기 위해 2헥타르의 새 부지에 1천만 유로를 투자했습니다. 또한 고객이 실제 운영 환경에서 제품을 발견하고 테스트할 수 있도록 현장에 최초의 장치를 구축할 예정입니다. 향후 24개월 안에 약 100명의 신규 직원이 MND 그룹에 합류하여 국방부의 개발을 지원할 예정입니다.

10건 이상의 신규 특허를 등록한 MND는 소프트 모빌리티 서비스를 위한 첨단 기술 솔루션을 제공하기 위한 지속적인 의지를 다시 한번 입증하고 있습니다.

지난 몇 년 동안 MND는 60명 이상의 전담 기술 및 산업 팀을 동원하여 차세대 케이블 운송 수단을 설계하고 생산하기 위해 다음과 같은 기능(검증된 구성 요소를 사용하여 고성능의 신뢰할 수 있는 단일 케이블 탈착식 기술, 접근이 용이하고 혁신적인 디자인의 대용량 캐빈, 저탄소 발자국으로 높은 운송 능력, 유지비를 최적화하는 뛰어난 내마모성, 도르래에 직접 연결되어 특허를 받은 Direct Drive 모터)을 갖춘 제품군을 개발하는 것을 목표로 했습니다.

특히 중력 컨베이어 시스템에서 생산된 에너지를 회수하여 사용하고, 실시간으로 흐름에 적응하는 자동 에코 드라이빙 시스템, 건물 난방을 위한 열 회수 또는 재생 가능한 태양 에너지 생산을 위한 솔루션 통합 등 시설의 에너지 소비를 최적화하는 데 특별한 주의를 기울였습니다.

이 새로운 ORIZON™ 생태계를 설계하기 위해 MND는 Stellantis Design Studio와 협업했습니다. Stellantis 그룹 브랜드의 창의력을 바탕으로 탄생한 이 디자인 스튜디오는 책임감 있고 영감을 주며 기억에 남는 브랜드 경험을 창출하는 세계 최고의 전문가 중 하나입니다. 이 파트너십을 통한 디자인, 컨셉, 인체공학, 접근성, 소재 및 조명 선택에 대한 많은 연구 덕분에 사용자에게 유연하고 편안한 차세대 모빌리티 경험을 제공할 수 있게 되었습니다. 이 새로운 생태계는 자연, 관광 및 도시 공간에 완벽하게 통합되어 교통 경험을 개선하고, 지속 가능하고 효율적인 모빌리티 솔루션을 촉진하며, 사용자와 환경 간의 관계를 강화하도록 설계되었습니다.

각 프로젝트는 고유하므로 실내/외 색상 및 장식, 소재 선택, 실내/외 조명, 에코 드라이빙 시스템, 자동 운영, 통합 복구, 온보드 정보 시스템, 비디오 감시 등 운영자의 기술 및 미적 요구 사항을 충족할 수 있도록 방대한 옵션 카탈로그가 설계되었습니다.

MND는 2024년 4월 16일 세계에서 가장 큰 산악 관리 박람회인 국제 MOUNTAIN PLANET(프랑스) 행사를 개장하여 관광 및 도시 용도로 사용할 수 있는 새로운 제품군의 탈착식 곤돌라 리프트 및 체어리프트인 ORIZON™ 를 전시장에서 세계 최초로 공개했습니다. Mountain Planet은 71개국에서 온 23,000명의 전문 기술 방문객을 3일간 맞이합니다.

MND 정보

MND는 케이블 모빌리티, 제설 시스템, 산악 안전 및 스릴을 추구하는 레저 인프라를 전문으로 하는 프랑스 산업 그룹입니다. 49개국에 3,000개 이상의 고객사를 보유한 MND는 산악에서의 경험을 바탕으로 검증되고 지속 가능한 솔루션을 제공함으로써 모든 사람의 모빌리티, 레저 및 안전에 대한 4대 핵심 사업에 매일같이 이바지하고 있습니다. 프랑스 사부아에 본사를 둔 MND는 약 300명의 직원을 고용하고 있으며 12곳의 해외 유치 및 28곳의 유통 업체를 통해 전 세계에서 활동을 확장하고 있습니다. MND는 파리의 Euronext Growth 시장(FR00140050Q2 – ALMND)에 상장되어 있습니다. www.mnd.com

이미지 다운로드 https://cloud.mnd.com/index.php/s/ewjbbipRoKqERHG

Press Relations - Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr

Financial Press Relations - Serena Boni

+33 (0)4 72 1804 92 – sboni@actus.fr

Investor Relations - Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2386904/MND_ORIZON_MOUNTAINS_GONDOLA.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2386903/MND_ORIZON_TOURISM.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2386902/MND_ORIZON_URBAN.jpg?p=medium600

Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2386905/MND_Logo.jpg?p=medium600



ORIZON by MND - detachable cable transport equipment for mobility in tourist environment