수단 무력 분쟁으로 인한 지역 위기에 대응하는 ECW(Education Cannot Wait)

수단 분쟁 1년을 맞아 ECW 이그제큐티브디렉터 야스민 세리프가 발표한 성명서

뉴욕, 2024년 4월 15일 / PRNewswire/ -- 수단 분쟁은 오늘날 전세계에서 가장 심각하며, 수백만 명의 어린이와 청소년들이 수단 국경 안팎에서 가장 큰 피해를 보고 있다.

Sudan has the largest forced displacement crisis in the world today. Over 8 million people have been displaced inside and outside Sudan since 15 April 2023, including 4 million children. Most schools are shuttered or are struggling to re-open across the country, leaving nearly 19 million school-aged children at risk of losing out on their education. To put this in perspective, that’s more children at risk than the total populations of Finland, Ireland and Norway combined.