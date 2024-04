래디슨 호텔 그룹, 한국 개발 사무소 개소

- 하대원 한국 대표 (Mr. Danny Ha)가 이끄는 새로운 개발 사무소 개소.

- 한국 내 래디슨 호텔 그룹의 다양한 브랜드를 소개하고 확장 개관하는 역할

싱가포르 2024년 4월 9일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 래디슨 호텔 그룹은 최근 동남아시아 및 태평양 지역에서의 야심 찬 확장 전략을 세우고 한국 진출을 발표했다. 서울에 새로운 개발 사무소를 열고 래디슨 호텔 그룹의 한국 포트폴리오 확장을 적극 지원할 예정이다.

래디슨 한국 개발 사무소는 한국 내 래디슨 호텔 그룹 포트폴리오 확장을 위한 플랫폼을 제공하며, 기존의 건물을 레노베이션 하는 컨버전 프로젝트 및 새로운 호텔을 건설하는 방법 모두에 관심을 두고 있다. 주요 시장으로는 서울, 인천, 제주, 부산, 전남, 대전, 강원 등이 포함되며 래디슨 컬렉션과 래디슨 블루와 같은 그룹 내 상위 고급 브랜드는 수도권과 주요 리조트 지역에, 파크인 (Park Inn by Radisson)과 같은 중상위 브랜드는 신흥 목적지에, 래디슨 및 래디슨 레드와 같은 브랜드는 한국의 다양한 지역에 진출할 예정이다.

서울 개발 사무소는 호텔 전략 및 계획, 브랜드 개발, 계약 협상, 호텔 개관 전 준비 및 프로젝트 관리 분야에서 25년 경력을 가진 하대원 한국 대표 (Mr. Danny Ha)가 이끈다. 그는 래디슨 호텔 그룹에 합류하기 전에 호텔 컨설팅 사업을 운영한 경험이 있으며, JW 메리어트, 인터컨티넨탈, 홀리데이 인 등의 유명 호텔 브랜드에서 새로운 호텔 개관 프로젝트를 운영 및 관리하였다.

아시아 태평양 지역 최고 개발 책임자인 램지 피니아노스(Ramzy Fenianos, Chief Development Officer, Asia Pacific, Radisson Hotel Group)는 "아시아의 세 번째 경제대국이며 비즈니스 및 레저 여행객들 모두에게 매력적인 목적지인 한국에 최초로 래디슨 호텔 그룹의 개발 사무소를 열게 되어 매우 감회가 새롭다," 면서 "하대원 한국 대표 (Mr. Danny Ha)의 광범위한 업계 경력과 한국 시장에 대한 통찰력은 한국에서 래디슨 호텔 그룹의 성공을 이끌어낼 것이다"라고 기대감을 높였다.

정부 통계에 따르면 작년 한 해 약 1,100만 명의 해외 관광객이 한국을 방문했으며 이는 2019년 1,750만 명의 해외 관광객이 방문했던 팬데믹 이전 수준의 63%이다.

한편 래디슨 호텔 그룹은 유럽 및 중동 지역과 아시아 태평양 지역에서 1,240개 이상의 호텔이 운영 또는 개발 중인 국제 호텔 그룹이다. 최근 세계 주요 지역에서 호텔 포트폴리오를 늘리기 위해 확장 정책을 펼치며 빠르게 성장하고 있다. 더 많은 정보는 www.radissonhotels.com 에서 확인할 수 있다.

References:

1 https://www.reuters.com/markets/asia/south-korea-q4-gdp-06-qq-above-forecast-2024-01-24/

2 https://www.statista.com/statistics/709116/south-korea-inbound-visitors/

3.https://www.mcst.go.kr/english/policy/pressView.jsp?pSeq=355#:~:text=In%202023%2C%20the%20Republic%20of,international%20inbound%20visitors%20in%202019.

미디어 담당:

래디슨 호텔 그룹 한국 홍보 대행사

와이비 컨설팅 (WHYB Consulting) 임세정 이사

Janet.yim@whyb.kr

한국 개발 사무소

하대원 한국 대표 (Mr. Danny Ha)

danny.ha@radissonhotels.com

래디슨 호텔 그룹에 대하여

래디슨 호텔 그룹은 유럽 및 중동 지역과 아시아 태평양 지역에서 1,240개 이상의 호텔이 운영 또는 개발 중인 국제 호텔 그룹이다. 최근 세계 주요 지역에서 호텔 포트폴리오를 늘리기 위해 확장 정책을 펼치며 빠르게 성장하고 있다. 래디슨 그룹의 가장 중요한 브랜드 가치는 시그니처인 'Yes I Can! 서비스 정신과 '함께하는 매 순간이 중요하다' (Every Moment Matters) 이다.

래디슨 그룹의 브랜드 포트폴리오에는 래디슨 컬렉션 (Radisson Collection), 아르토텔 (art'otel), 래디슨 블루 (Radisson Blu), 래디슨 (Radisson), 래디슨 레드 (Radisson RED), 래디슨 인디비주얼 (Radisson Individuals), 파크 플라자 (Park Plaza), 파크 인 바이 래디슨 (Park Inn by Radisson), 컨트리 인 & 스위트 바이 래디슨 (Country Inn & Suites by Radisson) 및 프라이즈 호텔 (prizeotel)이 포함된다.

래디슨 리워즈(Radisson Rewards)는 래디슨 호텔 그룹의 로열티 프로그램으로, 모든 순간을 소중하게 여기는 향상된 경험을 제공합니다. 가장 간소화된 프로그램으로, 회원들은 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역의 다양한 호텔에서 혜택을 받을 수 있으며 가입 첫날부터 특별한 혜택을 누릴 수 있다.

래디슨 미팅(Radisson Meetings)은 모든 행사나 미팅에 대한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 고객 및 고객의 요구를 최우선으로 하는 하이브리드 솔루션을 포함합니다. 래디슨 미팅은 개별적 요구를 충족하고 (Personal) 전문적이며 (Professional) 기억에 남는(Memorable)의 세 가지 중요한 서비스에 기반하고 있다. 동시에 기본기에 충실하며 100% 탄소 중립을 지향한다.

래디슨 호텔 그룹은 사람, 지역사회 및 지구를 위해 관심을 가지며, 과학적 기준에 따라 2050년까지 순자원 중립을 달성할 것을 목표로 하고 있다. 100% 탄소 중립 래디슨 미팅과 같은 독특한 솔루션으로 지속 가능한 호텔 투숙 경험을 제공하고 있으며 지속 가능한 여행 선택을 촉진하기 위해 모든 호텔이 호텔 지속 가능성 기본 사항을 확인 받고 있다.

래디슨 호텔 그룹은 고객 및 팀 멤버들의 건강과 안전을 최우선으로 생각한다. 호텔 그룹 포트폴리오 전반에 걸쳐 건강과 안전 요구 사항을 준수하며 언제나 고객 및 팀 멤버를 배려한다.

래디슨 호텔 그룹 본사 또는 아래 소셜 미디어 채널에서 더 자세한 기업 정보를 확인할 수 있다.